एसएमसी टीचर्स की एलडीआर भर्ती परीक्षा का मामला, न्यूनतम पासिंग मार्क्स घटाने से हाईकोर्ट का साफ इनकार
हिमाचल हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की एलडीआर (लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक पासिंग मार्क्स घटाने से साफ इनकार कर दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 8:05 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की एलडीआर (लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक पासिंग मार्क्स घटाने से साफ इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के नियम और पासिंग मार्क्स तय करना पूरी तरह से नियोक्ता या भर्ती एजेंसी का विशेषाधिकार है. मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार थे. अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उक्त फैसला सुनाया है. मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 20 दिसंबर 2025 को एक विज्ञापन जारी किया था. इस विज्ञापन के अनुसार एसएमसी नीति के तहत लगे इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीजीटी आट्र्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल, शास्त्री, हिंदी और ड्राइंग मास्टर के पदों पर सीमित सीधी भर्ती प्रक्रिया यानी एलडीआर शुरू की गई थी.
इस विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा था कि 200 अंकों की इस ऑब्जेक्टिव परीक्षा में अनआरक्षित और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए न्यूनतम 45 फीसदी (यानी 90 अंक) लाना अनिवार्य था. आरक्षित एस सी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत यानी 80 अंक लाना अनिवार्य था. मामले में याचिकाकर्ता जो कि सामान्य श्रेणी से संबंध रखता है, उसने इस परीक्षा में भाग लिया. वह इस परीक्षा में 200 में से केवल 71 अंक ही हासिल कर सका और परीक्षा पास नहीं कर पाया था. उसने याचिका के माध्यम से अदालत में तर्क दिया कि राज्य चयन आयोग द्वारा ओपन मार्केट से की जाने वाली इसी तरह की अन्य भर्तियों में सामान्य वर्ग के लिए योग्यता अंक 35 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 30 प्रतिशत तय किए गए हैं.
इसलिए, समानता के सिद्धांत के आधार पर शिक्षा बोर्ड को भी इस भर्ती में पासिंग मार्क्स घटाकर 35 प्रतिशत करने के आदेश दिए जाएं. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को तथ्यहीन पाते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि विज्ञापन में पासिंग मार्क्स की शर्त पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी थी. याचिकाकर्ता ने इन नियमों को जानते हुए परीक्षा में भाग लिया. अदालत ने कहा कि जब वह फेल हो गया, तब उसने नियमों को चुनौती दी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.
हाईकोर्ट ने साफ किया कि जिस अधिसूचना का हवाला याचिकाकर्ता दे रहा है, वह ओपन मार्केट की आम भर्ती थी. वहीं, यह मौजूदा भर्ती केवल एसएमसी नीति के तहत लगे जॉब ट्रेनियों के लिए एक सीमित प्रक्रिया है, इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती. अदालत ने अपने फैसले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि योग्यता अंक तय करना पूरी तरह भर्ती एजेंसी का काम है. जब तक यह मानदंड प्रथम दृष्टया पूरी तरह से मनमाना या अनुचित न हो, तब तक अदालतें कुछ उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी. हाईकोर्ट ने कहा कि 45 या 40 फीसदी का पासिंग मार्क्स रखना कहीं से भी अत्यधिक या मनमाना नहीं है, बल्कि यह एक बेहद तार्किक और सामान्य प्रतिशत है.
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