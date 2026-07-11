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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की कम हाजिरी का मामला, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

अटेंडेंस पूरी नहीं होने पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका था. छात्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:11 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र को कम अटेंडेंस के मामले में राहत नहीं दी है. शिमला के घंडल स्थित हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एचपीएनएलयू) के एक छात्रों को कम उपस्थिति के मामले में अदालत ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने छात्र की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा.

मामले के अनुसार, लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 6 दिसंबर 2025 को याचिकाकर्ता सहित आठ छात्रों को सातवें सेमेस्टर में निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूरी न होने के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया था. इसके खिलाफ छात्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दिसंबर 2025 में अदालत ने अंतरिम आदेश के तहत उसे सातवें सेमेस्टर की परीक्षा देने और मार्च 2026 में अस्थायी रूप से आठवें सेमेस्टर की कक्षाएं लगाने की अनुमति दी थी. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि इस अंतरिम राहत से छात्र के पक्ष में कोई कानूनी अधिकार या इक्विटी पैदा नहीं होगी.

बाद में 12 मई 2026 को हाईकोर्ट ने लॉ यूनिवर्सिटी को छात्र के शैक्षणिक हितों और नियमों को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद गठित समीक्षा समिति ने 4 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट में पाया कि नियमों के अनुसार 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है. छात्र के निलंबन की अवधि को हटाने के बाद भी उसकी उपस्थिति केवल 53.02 प्रतिशत रही. यह 215 कक्षाओं में से मात्र 114 कक्षाओं के बराबर थी. समिति ने यह भी पाया कि छात्र उपस्थिति में छूट दिए जाने का कोई विशेष या वैध कारण प्रस्तुत नहीं कर सका.

समिति की रिपोर्ट के आधार पर एकल पीठ ने 30 जून 2026 को छात्र की राहत संबंधी याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ छात्र ने खंडपीठ में अपील दायर कर नौवें सेमेस्टर की कक्षाओं में अस्थायी रूप से शामिल होने और आठवें सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी. खंडपीठ ने सभी तथ्यों और विश्वविद्यालय के नियमों का अवलोकन करने के बाद अपील खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता. इससे स्पष्ट हो गया कि निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति के नियमों का पालन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है.

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लॉ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कम हाजिरी
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