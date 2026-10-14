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ई-चालान में हेराफेरी कर ऑनलाइन ली रिश्वत, बर्खास्त कांस्टेबल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ई-चालान में कथित हेराफेरी कर वाहन चालक से 20 हजार रुपये अपने निजी गूगल पे अकाउंट में लेने के मामले में बर्खास्त कांस्टेबल को राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कांस्टेबल की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने विभागीय जांच दोबारा कराने के पुलिस उपमहानिरीक्षक मंडी के आदेश को चुनौती दी थी. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पिछली जांच का तकनीकी आधार पर रद्द होना आरोपी को दोषमुक्त करने के समान नहीं है. विभाग नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर मामले की नए सिरे से जांच कर सकता है.

क्या है पूरा मामला? मामला बिलासपुर जिले का है, जहां संबंधित कांस्टेबल ट्रैफिक क्लर्क के पद पर तैनात था. आरोपों के अनुसार, 3 मई 2023 को ट्रैफिक पुलिस ने एक वाहन का 'ड्रिंक एंड ड्राइव' के तहत चालान किया था. इस तरह का चालान पुलिस स्तर पर कंपाउंड यानी समझौते के जरिए निपटाया नहीं जा सकता. इसके बावजूद कांस्टेबल ने उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना ऑनलाइन ई-चालान ऐप में बदलाव किए. आरोप है कि उसने अदालत में जमा होने वाले जुर्माने की राशि को शून्य और 5,000 रुपये दर्शाया, जबकि वाहन चालक से उसके वकील के माध्यम से 20,000 रुपये अपने व्यक्तिगत गूगल पे अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए.