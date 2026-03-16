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जेएनयूआरएम के तहत बसों के संचालन पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, निजी बस सोसाइटी ने की थी मांग

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन (जेएनयूआरएम) के तहत चलाई जा रही बसों के संचालन को रोकने की मांग की गई थी. जिला कांगड़ा प्राइवेट बस ऑपरेटर्स वेल्फेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट में ये आग्रह किया था कि जेएनयूआरएम के तहत संचालित की जा रही ये बस सर्विस योजना के अनुरूप काम नहीं कर रही हैं. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन बसों के संचालन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया.

याचिकाकर्ता जिला कांगड़ा प्राइवेट बस ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी ने आरोप लगाया था कि इन बसों को योजना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है. याचिकाकर्ता सोसाइटी ने ऐसे में इन बसों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई में बसों के संचालन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित हिमाचल सरकार और एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी किया है.

अदालत ने सभी पक्षों से चार सप्ताह के भीतर नोटिस जा जवाब तलब किया है. साथ ही अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत से जुड़े आवेदन को भी खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित पक्ष ने जो अंतरिम राहत मांगी है वो न केवल नकारात्मक रूप में व्यक्त की गई है, बल्कि यह अनिवार्य रूप से वही राहत है जो याचिकाकर्ता ने मुख्य मामले में मांगी है. याचिका में यह तर्क दिया गया है कि JNNURM के तहत संचालित बसें योजना के विपरीत चल रही हैं. रिट याचिका में याचिकाकर्ता का दावा है कि 2015 से लेकर आज तक जे एन यू आर एम की बसें प्रतिवादियों की तरफ से योजना के प्रावधानों के खिलाफ चलाई जा रही हैं.