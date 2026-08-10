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हिमाचल हाईकोर्ट ने निकाली 388 पदों पर भर्ती, इस दिन तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग-अलग. आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन जमा होगा और जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.

Himachal High Court Recruitment
हिमाचल हाईकोर्ट में भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 10:16 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्चन्यालय ने राज्य की जिला न्यायपालिका में विभिन्न पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. हाईकोर्ट की ओर से इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है. भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 10 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है. सभी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2026 रात 11 बजकर 59 मिनट तक निर्धारित की गई है. 388 पदों के लिए जारी विज्ञापन में कोर्ट मैनेजर से लेकर सफाई कर्मचारी तक विभिन्न श्रेणियां के पद शामिल हैं.

हिमाचल हाईकोर्ट में 388 पदों पर भर्ती

भर्ती में कोर्ट मैनेजर के 5 नियमित पद हैं, जिनके लिए स्नातक के साथ एमबीए और संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जरूरी है. क्लर्क के कुल 141 पद हैं, जिनमें 84 नियमित और 57 अनुबंध आधार के हैं. क्लर्क पद के लिए स्नातक तथा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान आवश्यक है, जबकि अंग्रेजी में 30 और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति जरूरी है. स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के कुल 79 पद हैं, जिनमें 48 नियमित और 31 अनुबंध पद हैं. इसके लिए स्नातक के साथ अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी और अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी.

इसके अलावा ड्राइवर के 9 पद हैं, जिनमें 4 नियमित और 5 दैनिक वेतन आधार पर हैं. प्रोसेस सर्वर के कुल 65 पद हैं, जिनमें 61 नियमित, एक अनुबंध और 3 दैनिक वेतन पद शामिल हैं. वहीं प्यून, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी और चौकीदार-कम-सफाई कर्मचारी आदि के कुल 89 पद हैं, जिनमें 69 नियमित और 20 दैनिक वेतन पद हैं. इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग-अलग है.

सामान्य वर्ग और आरक्षित श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 450 रुपये और हिमाचल की आरक्षित श्रेणियों के लिए 300 रुपये है. शुल्क केवल ऑनलाइन जमा होगा और जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा. कोर्ट मैनेजर को छोड़कर अन्य पदों के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की आयु 18 से 45 वर्ष और निर्धारित आरक्षित श्रेणियों और हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए 18 से 50 वर्ष है. आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे.

आवेदन से पहले जांच लें डॉक्यूमेंट्स

उम्मीदवारों को आवेदन से पहले निर्धारित नियमों, पात्रता और दस्तावेजों की जांच करने की सलाह दी गई है. भर्ती से जुड़ी परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएंगी. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापित संभावित रिक्तियों की संख्या भविष्य में बढ़ या घट सकती है और नियुक्ति इन पदों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी.

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