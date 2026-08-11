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जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव मामला: हाईकोर्ट ने DC शिमला से पूछे ये दो सवाल...जानिए किन 13 सदस्यों ने दायर की है याचिका

जिला परिषद सदस्यों की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने डीसी शिमला को जवाब दाखिल करने को कहा.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:52 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव का मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है. करीब ढाई महीना बीतने के बाद भी जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं. ऐसे में मामला हिमाचल हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है. मंगलवार को हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की. अब इस मामले में अदालत का लिखित ऑर्डर सामने आया है, जिसमें अदालत ने डीसी शिमला को प्रतिवादी बनाते हुए दो अहम सवाल पूछे हैं.

अदालत ने डीसी शिमला से पूछा

जिला परिषद सदस्यों की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग और उपायुक्त जिला शिमला को प्रतिवादी बनाया गया है. अदालत ने अपने लिखित आदेशों में प्रतिवादी डीसी शिमला से दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं. अदालत ने पूछा कि प्रतिवादी की ओर से 20 जुलाई 2026 तक शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई बैठक अधिसूचित क्यों नहीं की गई? इसके अलावा अदालत ने डीसी शिमला से जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए होने वाली अगली बैठक की तारीख को लेकर भी जवाब मांगा है. इस पर डीसी शिमला को 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करना है.

भाजपा समेत इन निर्दलीय जिला परिषद सदस्यों ने दायर की है याचिका

इस पूरे मामले में कुल 13 जिला परिषद सदस्यों की ओर से याचिका दायर की गई है. 11 भाजपा समर्थित समेत 2 निर्दलीय जिला परिषद सदस्य भी शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के झाकड़ी वार्ड से सदस्य ममता, बगलाती वार्ड से रानु देवी याचिकाकर्ता हैं. वहीं, रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के कवार वॉर्ड से मनजीत सिंह, खशधार वॉर्ड से धर्मेंद्र सिंह और भलूण वार्ड से कल्पना देवी ने याचिक दायर की है. साथ ही जुब्बल-कोटखाई विधानसभा के टिककर वॉर्ड से भरत सिंह कलांटा (निर्दलीय) इसके साथ साथ चौपाल विधानसभा सीट के चड़ोली वॉर्ड से मन्नत तेगवान (निर्दलीय), चंदलोग- नेरूवा वॉर्ड से भोपींदर और गोरली-मड़ावग वॉर्ड से अतुल शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई है.

वहीं, ठियोग विधानसभा के टियाली वॉर्ड से सदस्य नेहा जगटा और कुमारसैन से तारा देवी याचिकाकर्ता हैं. कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चमियाणा वॉर्ड से सदस्य खुश विक्रम सेन और शिमला (ग्रामीण) के खटनोल वार्ड से प्रभा उर्फ शिवानी याचिकाकर्ता के रूप में शामिल हैं.

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