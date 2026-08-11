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जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव मामला: हाईकोर्ट ने DC शिमला से पूछे ये दो सवाल...जानिए किन 13 सदस्यों ने दायर की है याचिका

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव का मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है. करीब ढाई महीना बीतने के बाद भी जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं. ऐसे में मामला हिमाचल हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है. मंगलवार को हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की. अब इस मामले में अदालत का लिखित ऑर्डर सामने आया है, जिसमें अदालत ने डीसी शिमला को प्रतिवादी बनाते हुए दो अहम सवाल पूछे हैं.

अदालत ने डीसी शिमला से पूछा

जिला परिषद सदस्यों की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग और उपायुक्त जिला शिमला को प्रतिवादी बनाया गया है. अदालत ने अपने लिखित आदेशों में प्रतिवादी डीसी शिमला से दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं. अदालत ने पूछा कि प्रतिवादी की ओर से 20 जुलाई 2026 तक शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई बैठक अधिसूचित क्यों नहीं की गई? इसके अलावा अदालत ने डीसी शिमला से जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए होने वाली अगली बैठक की तारीख को लेकर भी जवाब मांगा है. इस पर डीसी शिमला को 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करना है.

भाजपा समेत इन निर्दलीय जिला परिषद सदस्यों ने दायर की है याचिका