हिमाचल में सरकारी आवासों के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त, पूर्व CPS और पत्रकारों को मकान देने पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने सरकारी आवासों के आवंटन पर कड़ा एतराज जताया है. सीपीएस नियुक्तियां रद्द होने के बावजूद कई विधायक सरकारी मकानों में रह रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों के आवंटन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (CPS) रहे छह विधायकों के सरकारी आवासों में बने रहने और पत्रकारों को जनरल पूल से मकान आवंटित करने के मामले में नियमों के पालन पर सवाल खड़े किए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने की. कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए समय दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को होगी.
CPS की नियुक्तियां रद्द, फिर भी सरकारी आवासों में रह रहे छह विधायक
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि छह CPS की नियुक्तियां 24 नवंबर 2024 को रद्द कर दी गई थीं. इसके बावजूद किशोरी लाल, राम कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी और आशीष बुटेल सरकारी आवासों में रह रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है.
80 लाख रुपये से अधिक पेनल रेंट का मामला
सरकार ने 31 जुलाई 2026 तक इन विधायकों पर कुल 80 लाख 22 हजार 973 रुपये का पेनल रेंट निर्धारित किया था, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने इसे नियमित कर दिया. इस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए. कोर्ट के अनुसार, विधायकों से केवल 1,600 रुपये प्रतिमाह लाइसेंस फीस ली जा रही है, जबकि पेनल रेंट 52,938 रुपये से 91,944 रुपये प्रतिमाह तक निर्धारित था. कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने 4 मई 2026 को कैबिनेट में मामला रखकर सामान्य लाइसेंस फीस नियमित की थी.
पत्रकारों को मनमाने तरीके से दिए गए आवास
मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी आवास आवंटित करने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि कुल 21 पत्रकारों को मकान दिए गए हैं. इनमें छह पत्रकारों को टाइप-V आवास आवंटित किए गए, जबकि 1994 के नियमों के तहत नियमित संवाददाताओं को अधिकतम टाइप-IV आवास ही दिया जा सकता है. कोर्ट ने इस आवंटन को मनमाना बताते हुए कहा कि पत्रकार राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें आउट ऑफ टर्न आवास देने का प्रावधान नियमों के उद्देश्य के विपरीत है.
हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि 30 अगस्त 2026 को तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन्हें टाइप-VIII आवास उपलब्ध नहीं करवाए गए. इनमें से दो न्यायाधीश गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, जबकि तीसरे के पास टाइप-VI आवास है. कोर्ट ने कहा कि विधायकों के कब्जे वाले सरकारी आवास न्यायाधीशों को आवंटित किए जा सकते थे.
स्वत संज्ञान रिट याचिका पर चल रही है सुनवाई
दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी आवासों के आवंटन और उनके इस्तेमाल से जुड़े नियमों की वैधता और पालन की जांच के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए सिविल रिट याचिका शुरू की थी. सुनवाई के दौरान पूर्व CPS विधायकों के सरकारी आवासों में बने रहने और पत्रकारों को जनरल पूल से मकान आवंटित करने का मुद्दा सामने आया. कोर्ट ने सरकार से इन आवंटनों को नियमों के अनुरूप ठहराने के लिए जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रणय प्रताप सिंह ने पक्ष रखा और सरकार की कार्रवाई के समर्थन में जवाब देने के लिए समय मांगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.
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