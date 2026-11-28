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हिमाचल में सरकारी आवासों के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त, पूर्व CPS और पत्रकारों को मकान देने पर उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों के आवंटन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (CPS) रहे छह विधायकों के सरकारी आवासों में बने रहने और पत्रकारों को जनरल पूल से मकान आवंटित करने के मामले में नियमों के पालन पर सवाल खड़े किए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने की. कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए समय दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को होगी.

CPS की नियुक्तियां रद्द, फिर भी सरकारी आवासों में रह रहे छह विधायक