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फर्जी BPL प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी का आरोप! हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, जानें क्या हैं पूरा मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता प्यार सिंह और अन्य की आपराधिक याचिका पर फैसला सुनाते हुए बिलासपुर जिले के झंडूता थाने में दर्ज प्राथमिकी और उससे जुड़ी सभी अदालती कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया.

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सक्षम प्राधिकारी यानी ग्राम पंचायत को सभी तथ्यों की जानकारी थी और उसी ने प्रमाण पत्र जारी किया था, तो इसे धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं माना जा सकता. अदालत ने यह भी पाया कि मामला पारिवारिक विवाद के कारण बदले की भावना से दर्ज कराया गया था. हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित प्रमाण पत्र स्वयं ग्राम पंचायत ने जारी किया था और पंचायत की ओर से इस संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की गई. इसलिए प्रमाण पत्र को फर्जी या धोखाधड़ी से तैयार किया गया दस्तावेज नहीं कहा जा सकता. अदालत ने इस तथ्य को भी महत्वपूर्ण माना कि चयनित नर्स ने जून 2023 में सरकारी नौकरी ज्वाइन करते ही स्वयं ग्राम पंचायत को आवेदन देकर अपना नाम बीपीएल सूची से हटवा दिया था. इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने प्राथमिकी और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है और उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो गई है.

मामला जून 2023 का है, जब याचिकाकर्ता प्यार सिंह की बेटी का चयन स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के पद पर बीपीएल/आईआरडीपी कोटे के तहत हुआ था. इसके खिलाफ चयनित नर्स की बहन के ससुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि चयनित नर्स का भाई वर्ष 2022 से एक नामी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था और उसकी सालाना आय 13.12 लाख रुपये से अधिक थी. शिकायत के अनुसार इतनी आय होने के बाद परिवार बीपीएल सूची में रहने का पात्र नहीं था.