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'शादी से इनकार आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में पर्याप्त नहीं', युवती की खुदकुशी केस में HC ने रद्द की FIR

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा, महज शादी से इनकार करना धारा-107 IPC के तहत भड़काना नहीं है.

Himachal High Court quashed FIR in woman suicide case
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 9:16 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शादी से इनकार के बाद युवती की आत्महत्या से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुना है. बिलासपुर की एक युवती की आत्महत्या के मामले में अदालत ने विवेक शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए उसके खिलाफ़ दर्ज IPC की धारा 306 के अपराध से बरी कर दिया है. मामले पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित करने के लिए केवल किसी व्यक्ति के व्यवहार या शादी से इनकार को पर्याप्त नहीं माना जा सकता.

युवती की खुदकुशी केस में हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

अदालत ने कहा कि, IPC की धारा 306 के तहत अभियोजन के लिए ये दिखाना जरूरी है कि आरोपी की ओर से आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष और गंभीर रूप से उकसाने या सहायता से ऐसा कृत्य हुआ, जिससे मृतका के सामने आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि महज शादी से इनकार, भले ही वह सही हो, अपने आप में धारा 107 IPC के तहत भड़काना नहीं है. अदालत ने यह भी पाया कि FIR और अंतिम रिपोर्ट को उनके मूल रूप में स्वीकार करने पर भी धारा 306 का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता और आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं हैं.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, शिकायतकर्ता मोहम्मद इरफान खान मृतका मराया खातून का भाई है. शिकायत के मुताबिक 20 वर्षीय मराया B.A. प्रथम वर्ष की छात्रा थी और विवेक शर्मा के साथ रिश्ते में थी. आरोप था कि विवेक ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिससे वह तनाव में थी. 26 अगस्त 2022 को मराया विवेक के बिलासपुर स्थित घर पहुंची थी. वहां उसके और परिवार के बीच शादी को लेकर बातचीत हुई. विवेक के पिता अम्बा प्रसाद ने फोन पर उसके परिवार को बताया कि अलग-अलग सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण यह शादी संभव नहीं है. अगले दिन सुबह मराया के आत्महत्या करने की सूचना मिली. पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी मौत फांसी लगाने से हुई. हालांकि आत्महत्या नोट में उसने यह संदेह जताया था कि विवेक ने किसी अन्य महिला से शादी कर ली है, जबकि अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार विवेक ने अब तक किसी से शादी नहीं की थी. इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने धारा 306 IPC के तहत दर्ज मामला रद्द कर दिया.

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