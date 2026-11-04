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'केवल वंशानुगत दावे के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता कारदार' HC ने रद्द किए DC कुल्लू के नियुक्ति आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के देवता त्रियुगीनारायण के कारदार पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में डिप्टी कमिश्नर कुल्लू के 26 नवंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि कारदार के पद से हटाए गए व्यक्ति के कानूनी वारिस को केवल वंशानुगत दावे के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता. अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए कि हरियानों की बैठक बुलाने संबंधी पूर्व आदेश पर अमल सुनिश्चित किया जाए और इस प्रक्रिया को अधिमानतः 4 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए. अदालत ने करम चंद व अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए 29 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया.

क्या है पूरा मामला ?