'केवल वंशानुगत दावे के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता कारदार' HC ने रद्द किए DC कुल्लू के नियुक्ति आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को दिए निर्देश, हरियानों की बैठक बुलाने संबंधी पूर्व आदेश पर अमल सुनिश्चित किया जाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के देवता त्रियुगीनारायण के कारदार पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में डिप्टी कमिश्नर कुल्लू के 26 नवंबर 2025 के आदेश को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि कारदार के पद से हटाए गए व्यक्ति के कानूनी वारिस को केवल वंशानुगत दावे के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता. अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए कि हरियानों की बैठक बुलाने संबंधी पूर्व आदेश पर अमल सुनिश्चित किया जाए और इस प्रक्रिया को अधिमानतः 4 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए. अदालत ने करम चंद व अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए 29 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया.
क्या है पूरा मामला ?
जिला कुल्लू के तहसील भुंतर के देवता त्रियुगीनारायण, फाटी दियार, कोठी कोटकंडी में पुरुषोत्तम राम कारदार नियुक्त थे. हरियानों की शिकायत के आधार पर डिप्टी कमिश्नर कुल्लू ने 22 अप्रैल 2017 को उन्हें पद से हटा दिया था. इस आदेश को पुरुषोत्तम राम ने चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील मंडलायुक्त मंडी ने 25 अक्टूबर 2017 को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दी. इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका का 9 दिसंबर 2019 को निपटारा करते हुए अदालत ने उनके कानूनी वारिसों को डिप्टी कमिश्नर के समक्ष प्रतिनिधित्व देने और प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार फैसला लेने की छूट दी थी.
वंशानुगत आधार पर माना हकदार
इसके बाद करम चंद ने भी कारदार नियुक्त करने की मांग की. डिप्टी कमिश्नर ने 16 जनवरी 2024 को आदेश दिया कि तहसीलदार भुंतर हरियानों की आम बैठक बुलाकर कृष्ण बलदेव के वंशानुगत दावे पर उनकी सहमति प्राप्त करें. कृष्ण बलदेव पुरुषोत्तम राम के कानूनी वारिस हैं. हालांकि, कृष्ण बलदेव की समीक्षा याचिका पर डिप्टी कमिश्नर ने 26 नवंबर 2025 को अपना पिछला आदेश संशोधित करते हुए बैठक की आवश्यकता समाप्त कर दी और उन्हें वंशानुगत आधार पर कारदार पद का हकदार माना.
संबंधित पक्षों को नहीं मिला सुनवाई का अवसर
हाईकोर्ट ने पाया कि पुरुषोत्तम राम को पद से हटाने का आदेश किसी सक्षम अदालत ने रद्द नहीं किया था. अदालत ने यह भी कहा कि वजीब-उल-अर्ज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत हटाए गए कारदार के कानूनी वारिस को स्वतः वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जा सके. समीक्षा आदेश पारित करते समय सभी संबंधित पक्षों, विशेषकर मंदिर समिति के प्रधान को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया.
हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश
अदालत ने निर्देश दिया कि हरियानों की बैठक आयोजित कर तहसीलदार अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को सौंपें. इसके बाद डिप्टी कमिश्नर हाईकोर्ट की टिप्पणियों और वजीब-उल-अर्ज को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करेंगे. याचिका का निपटारा लंबित आवेदनों सहित कर दिया गया.