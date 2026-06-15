हिमाचल में CBSE एफिलिएटेड सरकारी स्कूलों में इंग्लिश टीचर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई एफिलिएटेड सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक भर्ती पर लगाई अंतरिम रोक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 9:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई एफिलिएटेड सरकारी स्कूलों में इंग्लिश टीचर भर्ती पर हिमाचल हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई की. भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर सुनाई करते हुए अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोक दिया है. साथ ही अदालत ने पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा है. राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दायर करने के लिए कहा गया है. मामले में अगली सुनवाई अब 22 जून को होनी है.
अदालत की अनुमति के बिना चयनित अभ्यर्थियों को न दी जाए नियुक्ति: HC
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किए हैं. अदालत ने प्रतिवादी राज्य सरकार से याचिकाकर्ता के उन आरोपों पर तथ्य की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रक्रिया के दौरान बीच में पात्रता मापदंड बदलने की आरोप लगाए हैं. अदालत ने राज्य सरकार को 22 जून से पहले जवाब तैयार करने के लिए कहा है. साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि भविष्य में अनावश्यक कानूनी विवाद न हों, इस लिए न्यायालय की अनुमति के बिना चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी.
बीच ने बदले पात्रता मापदंड, उस आधार पर जारी कर दी फाइनल मेरिट: अंकित चंदेल
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इंग्लिश टीचर भर्ती की प्रक्रिया के मापदंड बीच में बदले गए. जिसे उन्होंने हिमाचल उच्च न्यायालय में चुनौती दी. वादी पक्ष के अधिवक्ता अंकित चंदेल और सौरभ शर्मा ने बताया, राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ सरकारी स्कूलों को CBSE एफिलिएटेड करने का फैसला लिया था. इन स्कूलों में अंग्रेजी के अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया आखिरी चरण में थी. चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम भी घोषित किया जा चुका है.
अंकित चंदेल और सौरभ शर्मा ने आरोप लगाया कि इस भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से पहले 29 जनवरी 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन के क्लॉज-5 में पात्रता निर्धारित की गई थी. लेकिन, वर्तमान में तैयार की गई मेरिट सूची क्लॉज-5 के अनुसार नहीं बनाई गई. बल्कि, कुछ समाचार प्रकाशनों में प्रकाशित जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. ऐसे में पात्रता मानदंड बीच में बदले गए जो उचित नहीं है.
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