रूट परमिट विवाद में निजी बस ऑपरेटरों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की 11 याचिकाएं
पीड़ित पक्ष इंट्रा-कोर्ट अपील या सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी भी दायर कर सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 10:40 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी बस ऑपरेटरों को बड़ा झटका देते हुए रूट परमिट में किए गए बदलाव को वापस लेने के खिलाफ दायर 11 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जगदीश ठाकुर सहित अन्य निजी बस ऑपरेटरों की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) शिमला की ओर से उनके संशोधित रूट परमिट वापस लेने की कार्रवाई को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि आरटीए की ओर से की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए और अवमानना मामले में 12 सितंबर 2019 को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को निष्प्रभावी घोषित किया जाए. हाईकोर्ट ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
अदालत ने कहा कि जब पूरी प्रक्रिया पहले दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हुई है तो उसे रिट अधिकार क्षेत्र के तहत चुनौती देकर राहत नहीं मांगी जा सकती. कोर्ट ने सभी 11 याचिकाएं खारिज करते हुए ऑपरेटरों को कानून के तहत उचित फोरम पर जाने की छूट दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर रिट याचिकाएं असल में अवमानना मामले में पारित आदेश के खिलाफ अपील की तरह हैं. केवल रिट याचिका का रूप देकर अवमानना मामले के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने इसे न्यायिक रूप से अनुचित माना.
सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी है विकल्प
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवाद के गुण-दोष पर कोई निर्देश देते हैं और किसी पक्ष को उस आदेश पर आपत्ति है तो उसके लिए कानून में अलग रास्ता मौजूद है. पीड़ित पक्ष इंट्रा-कोर्ट अपील या सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर कर सकता है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उस समय इन कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया. ऐसे में अब अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर उस आदेश को चुनौती देना स्वीकार नहीं किया जा सकता.
आरटीए ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत की थी कार्रवाई
कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि आरटीए शिमला की ओर से की गई समीक्षा और उसके बाद रूट परमिट वापस लेने की पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के विशेष न्यायिक आदेश के तहत की गई थी. इसलिए हाईकोर्ट ने रिट क्षेत्राधिकार में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने ऑपरेटरों को कानून के तहत उपलब्ध उचित फोरम पर जाने की स्वतंत्रता दी है.
2018 में मिली थी रूट परमिट में संशोधन की मंजूरी
जगदीश ठाकुर और अन्य निजी बस ऑपरेटरों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण शिमला ने वर्ष 2018 में उनके स्टेज कैरिज रूट परमिट में संशोधन की मंजूरी दी थी. बाद में बस ऑपरेटरों के बीच पुराने विवाद के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि राज्य के अधिकारियों ने रूट परमिट जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं और अवैधताएं की थीं. मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरटीए को अपने ही आदेश की समीक्षा करने की शक्ति नहीं थी. इस वजह से तत्कालीन न्यायाधीश ने विशेष न्यायिक आदेश जारी कर अधिकारियों को अदालत के आदेश के तहत इन रूटों की समीक्षा करने की अनुमति दी.
इसके बाद आरटीए शिमला ने 2 नवंबर 2019 को विशेष बैठक बुलाई और याचिकाकर्ताओं के संशोधित रूट परमिट वापस ले लिए. आरटीए ने कहा कि पहले की गई दूरी की गणना नियमों के अनुरूप नहीं थी. इसके बाद 19 अगस्त 2021 को ऑपरेटरों को नोटिस जारी कर पुराने रूट पर ही बसें चलाने का आदेश दिया गया. इसी कार्रवाई के खिलाफ निजी बस ऑपरेटरों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की थीं.
निजी बस ऑपरेटरों ने 12 सितंबर 2019 के अवमानना मामले में दिए गए आदेश को निष्प्रभावी घोषित करने और आरटीए की समीक्षा बैठक को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया और सभी 11 याचिकाएं खारिज कर दीं.
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