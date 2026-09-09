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रूट परमिट विवाद में निजी बस ऑपरेटरों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की 11 याचिकाएं

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी बस ऑपरेटरों को बड़ा झटका देते हुए रूट परमिट में किए गए बदलाव को वापस लेने के खिलाफ दायर 11 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जगदीश ठाकुर सहित अन्य निजी बस ऑपरेटरों की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) शिमला की ओर से उनके संशोधित रूट परमिट वापस लेने की कार्रवाई को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि आरटीए की ओर से की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए और अवमानना मामले में 12 सितंबर 2019 को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को निष्प्रभावी घोषित किया जाए. हाईकोर्ट ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

अदालत ने कहा कि जब पूरी प्रक्रिया पहले दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हुई है तो उसे रिट अधिकार क्षेत्र के तहत चुनौती देकर राहत नहीं मांगी जा सकती. कोर्ट ने सभी 11 याचिकाएं खारिज करते हुए ऑपरेटरों को कानून के तहत उचित फोरम पर जाने की छूट दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर रिट याचिकाएं असल में अवमानना मामले में पारित आदेश के खिलाफ अपील की तरह हैं. केवल रिट याचिका का रूप देकर अवमानना मामले के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने इसे न्यायिक रूप से अनुचित माना.

सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी है विकल्प

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवाद के गुण-दोष पर कोई निर्देश देते हैं और किसी पक्ष को उस आदेश पर आपत्ति है तो उसके लिए कानून में अलग रास्ता मौजूद है. पीड़ित पक्ष इंट्रा-कोर्ट अपील या सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर कर सकता है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उस समय इन कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया. ऐसे में अब अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर उस आदेश को चुनौती देना स्वीकार नहीं किया जा सकता.

आरटीए ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत की थी कार्रवाई

कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि आरटीए शिमला की ओर से की गई समीक्षा और उसके बाद रूट परमिट वापस लेने की पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के विशेष न्यायिक आदेश के तहत की गई थी. इसलिए हाईकोर्ट ने रिट क्षेत्राधिकार में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने ऑपरेटरों को कानून के तहत उपलब्ध उचित फोरम पर जाने की स्वतंत्रता दी है.