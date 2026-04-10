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प्रिंसिपल पद पर प्रमोट होने वालों को प्लेसमेंट की डेट से दें वित्तीय लाभ, HC का अहम आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोट किए गए प्रार्थियों को उनकी प्लेसमेंट की तिथि से वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने 8 मई 2025 को प्रार्थियों से संबंधित जारी सरकारी अधिसूचना में उपरोक्त संशोधन करते हुए वित्तीय लाभ काल्पनिक तौर की बजाय वास्तविक तौर पर देने के आदेश पारित किए हैं.

इस मामले में लगभग 40 प्रार्थियों की तरफ से दायर की गई याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पदोन्नति के मामले में वित्तीय लाभों को लेकर प्रार्थियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. खासकर ऐसे में, जब उन्हीं की तरह 28 दिसंबर 2018 को प्लेसमेंट देने के बाद नियमित किए गए प्रधानाचार्यों को उनकी प्लेसमेंट की तारीख से वास्तविक वित्तीय लाभ अदा कर दिए गए थे.

उल्लेखनीय है कि याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थियों को 11 अप्रैल 2017, 14 नवंबर 2018 और 26 मार्च 2021 को प्रधानाचार्य के पद पर प्लेसमेंट के आदेश पारित किए गए थे. फिर 8 मई 2025 को जारी की गई अधिसूचना के तहत प्रार्थियों को प्लेसमेंट की तारीख से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के नियमित आदेश जारी किए गए. वहीं, ये आदेश प्लेसमेंट की तारीख से वित्तीय लाभ वास्तविक तौर की बजाय काल्पनिक रूप में दिए जाने के बिंदु से जुड़े थे.