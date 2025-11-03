ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने थपथपाई हिमाचल सरकार, एयरफोर्स, NDRF व पुलिस की पीठ, मणिमहेश यात्रा के दौरान आपदा में निभाई थी अहम भूमिका

मणिमहेश यात्रा के दौरान आई आपदा के बाद किए गए बचाव कार्य को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सराहना की है.

हाईकोर्ट ने थपथपाई हिमाचल सरकार
हाईकोर्ट ने थपथपाई हिमाचल सरकार (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मणिमहेश यात्रा के दौरान आई आपदा के बाद बचाव कार्य में लगी राज्य सरकार सहित इंडियन एयर फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व पुलिस बल की सराहना की है. कोर्ट ने कहा कि इन सभी ने बचाव कार्य सक्रिय रूप से काम किया. बचाव कार्य में तैनात किए गए व्यक्तियों ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, जिसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाने के लिए पर्याप्त सुधारात्मक उपाय किए. यात्रा के दौरान भारी बारिश के कारण मणिमहेश में हजारों श्रद्धालु फंस गए थे.

कोर्ट ने कहा कि मौसम की स्थिति में अचानक बदलाव और भूस्खलन, ऊंचाई के कारण हाइपोथर्मिया आदि के अलावा पत्थर गिरने आदि के कारण होने वाली मौतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि याचिका में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की प्रार्थना, इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य सरकार ने सुधारात्मक उपाय किए हैं, मान्य नहीं होगी.

कोर्ट को यह बताया गया था कि मणिमहेश यात्रा 25.8.2025 को निलंबित कर दी गई थी और खराब मौसम की स्थिति के कारण विभिन्न नालों पर लगाए गए चार स्टील के पुल बह गए थे, जिससे यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को निकालने में काफी चुनौतियां आईं और लगभग 9500 यात्रियों को यात्रा मार्ग से सुरक्षित रूप से निकाला गया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पर्वतारोहण और पुलिसकर्मियों की तैनाती सहित विभिन्न कदम उठाए गए. मुफ्त रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी और 16000 यात्रियों को निकाला गया.

राष्ट्रीय राजमार्ग 154A को 8.9.2025 को भरमौर तक हल्के मोटर वाहनों के लिए और 10.9.2025 को भारी मोटर वाहनों के लिए खोल दिया गया. हवाई परिवहन की भी प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की गई. यात्रा के दौरान वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर शटल सेवा संचालन के लिए तैनात किए गए दो निजी हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली गईं और बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया और मृत व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को भी परिवहन किया गया. यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या 22 थी और 23 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 की अवधि के दौरान 13 मौतें दर्ज की गईं, जब क्षेत्र में अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति थी.

सभी मृत व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को प्राथमिकता के आधार पर बरामद किया गया. चार यात्रियों के शवों को निकालने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिनके शव 4000-5000 मीटर की ऊंचाई पर मणिमहेश डल के परिक्रमा मार्ग पर मिले थे. प्रार्थी सत प्रकाश व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी जिसमें सरकार को चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे लगभग 5000 तीर्थयात्रियों को तत्काल बचाव, राहत और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

ये भी पढ़ें: लोगों के घर का सपना जल्द पूरा होगा, इस बड़े शहर के पास बनेगी नई टाउनशिप

TAGGED:

HIGH COURT ON HIMACHAL GOVT
MANIMAHESH YATRA
MANI MAHESH YATRA DISASTER CASE
HIGH COURT PRAISED HIMACHAL GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.