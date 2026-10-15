पंचायत चुनाव विवाद में याचिका दाखिल करने की समय सीमा पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, इस हालत में सीधे खारिज होगी पिटिशन
पंचायत प्रधान के चुनाव विवाद में हाईकोर्ट का आदेश, पहले तय होगी याचिका दाखिल करने की समय-सीमा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत प्रधान के चुनाव से जुड़े एक मामले में अहम निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका तय समय-सीमा के भीतर दाखिल हुई थी या नहीं, इस सवाल पर पहले फैसला लिया जाए. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि समय-सीमा से जुड़ा कानूनी मुद्दा महत्वपूर्ण है और इस पर विचार करना जरूरी है, भले ही किसी पक्ष ने पहले यह आपत्ति न उठाई हो. अदालत ने उपायुक्त चंबा के समक्ष लंबित अपील में इस सवाल को प्राथमिकता से तय करने और यथासंभव 10 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
597 वोट लेकर प्रधान बनी थीं संतोष कुमारी
यह मामला जिला चंबा के सलूणी विकास खंड की ग्राम पंचायत ठक्रीमट्टी में प्रधान पद के चुनाव और पुनर्मतगणना से जुड़ा है. संतोष कुमारी ने 26 मई 2021 को हुए चुनाव में 597 वोट हासिल किए थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी भारती ठाकुर को 561 वोट मिले थे. इस तरह संतोष कुमारी चुनाव जीतकर प्रधान निर्वाचित हुई थीं. चुनाव परिणाम से असंतुष्ट दूसरे भारती ठाकुर ने अधिकृत अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी नागरिक, सलूणी के समक्ष चुनाव याचिका दायर की थी. सितंबर 2026 में एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जब वोटों की दोबारा गिनती कराई गई, तो चुनावी नतीजा पूरी तरह पलट गया. रिकाउंटिंग में भारती ठाकुर को विजेता घोषित किया गया, जिन्होंने संतोष कुमारी को 44 वोटों के अंतर से हरा दिया. इसके बाद संतोष कुमारी को प्रधान पद से हटा दिया गया और उनकी प्रतिद्वंद्वी भारती ठाकुर को विजेता घोषित कर दिया गया.
इस आदेश को चुनौती देते हुए संतोष कुमारी ने उपायुक्त चंबा के समक्ष अपील दायर की, जो अभी लंबित है. अपील के दौरान संतोष कुमारी ने चुनाव संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग की. अपीलीय प्राधिकरण ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, लेकिन संतोष कुमारी को दोबारा प्रधान के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी. इसके बजाय अपील का निपटारा होने तक पंचायत के कामकाज की जिम्मेदारी उपप्रधान को सौंप दी गई. संतोष कुमारी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.
याचिकाकर्ता ने उठाया 30 दिन की समय-सीमा का मुद्दा
संतोष कुमारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास सूद ने अदालत में दलील दी कि चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा के बाद दाखिल की गई थी. उनके अनुसार, चुनाव परिणाम 26 मई 2021 को घोषित हुआ था और इसे चुनौती देने के लिए 25 जून 2021 तक याचिका दाखिल की जानी चाहिए थी, जबकि प्रतिद्वंद्वी ने 8 जुलाई 2021 को याचिका दायर की.
याचिकाकर्ता के वकील ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 163 और 165 का हवाला देते हुए कहा कि अधिकृत अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण ने समय-सीमा से जुड़े कानूनी पहलू पर उचित विचार नहीं किया. उन्होंने हाईकोर्ट के वर्ष 2015 में रमेश कुमार बनाम राजेश कुमार एवं अन्य मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया. उस फैसले के संदर्भ में समय-सीमा के बाद दाखिल चुनाव याचिका पर विचार करने से पहले इस मुद्दे को तय करने की आवश्यकता बताई गई.
राज्य सरकार ने क्या दलील दी?
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजन कहल ने दलील दी कि यदि संबंधित पक्ष ने पहले समय-सीमा को लेकर आपत्ति नहीं उठाई और अधिकृत अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही में हिस्सा लिया, तो केवल इसी आधार पर निचले प्राधिकरण की कार्रवाई को अवैध नहीं कहा जा सकता. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत चुनाव याचिका दाखिल करने की समय-सीमा एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर प्राधिकरण को शुरुआत में ही विचार करना चाहिए. इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि संबंधित पक्ष पहले से इस बारे में आपत्ति उठाए.
हाईकोर्ट ने उपायुक्त चंबा के समक्ष लंबित अपील पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि सबसे पहले यह तय किया जाए कि चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के भीतर दाखिल हुई थी या नहीं. इस प्रक्रिया को यथासंभव 10 सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा गया है.
संतोष कुमारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के निर्देश
अदालत ने निर्देश दिया कि संतोष कुमारी को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए. इसके बाद संबंधित प्राधिकरण कानून के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करे. हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को मामले के अंतिम गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा. अपील पर फैसला संबंधित प्राधिकरण को कानून के अनुसार ही लेना होगा.
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