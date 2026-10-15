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पंचायत चुनाव विवाद में याचिका दाखिल करने की समय सीमा पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, इस हालत में सीधे खारिज होगी पिटिशन

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत प्रधान के चुनाव से जुड़े एक मामले में अहम निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका तय समय-सीमा के भीतर दाखिल हुई थी या नहीं, इस सवाल पर पहले फैसला लिया जाए. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि समय-सीमा से जुड़ा कानूनी मुद्दा महत्वपूर्ण है और इस पर विचार करना जरूरी है, भले ही किसी पक्ष ने पहले यह आपत्ति न उठाई हो. अदालत ने उपायुक्त चंबा के समक्ष लंबित अपील में इस सवाल को प्राथमिकता से तय करने और यथासंभव 10 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

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