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कृषि विभाग में डेली वेजर्स के लिए सुख समाचार, हाईकोर्ट का 8 साल की सेवा के बाद वर्क चार्ज स्टेटस देने का आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में सेवारत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों यानी डेली वेजर्स के लिए एक सुख भरी खबर है. हिमाचल हाईकोर्ट ने इनके हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि विभाग में 'वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट' का न होना कर्मचारियों को उनके कानूनी हक से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की एकल पीठ ने कुशाल चंद और अन्य कर्मचारियों की याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को 8 साल की निरंतर सेवा पूरी करने की तारीख से वर्क चार्ज स्टेटस देने के आदेश जारी किए.

याचिकाकर्ता कुशाल चंद और अन्य कर्मचारियों को कृषि विभाग में साल 1980 और 1986 के दौरान दैनिक वेतनभोगी मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था. हालांकि, बाद में सरकार की नियमितीकरण नीति के तहत उन्हें क्रमशः 1995 और 1998 में चौकीदार, चपरासी और बेलदार के नियमित पदों पर समायोजित कर लिया गया. कर्मचारियों की मांग थी कि नियमित होने से पहले, दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवा के 8/10 वर्ष पूरे होने पर उन्हें वर्क चार्ज स्टेटस दिया जाए. विभाग ने 5 दिसंबर 2012 को उनकी इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कृषि विभाग कोई 'वर्क चार्ज संस्थान' नहीं है. अतीत में कुछ कर्मचारियों को यह लाभ देना एक लिपिकीय त्रुटि यानी क्लेरिकल मिस्टेक थी, जिसे दोहराया नहीं जा सकता. विभाग के इसी आदेश को कर्मियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने विभाग के तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी विभाग में वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का अस्तित्व होना या न होना, कर्मचारियों को वर्क चार्ज का दर्जा देने की पूर्व-शर्त नहीं है. दैनिक वेतनभोगी के रूप में 8 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी इस दर्जे के हकदार हो जाते हैं.

हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए कृषि विभाग को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तिथियों को ध्यान में रखते हुए, 8 साल की सेवा पूरी होने की तारीख से उन्हें वर्क चार्ज स्टेटस प्रदान करे. अदालत ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 महीने की समयसीमा तय की है. यदि विभाग इस अवधि के भीतर वित्तीय लाभ और एरियर जारी नहीं करता है, तो कर्मचारियों को आदेश की तारीख से एरियर की राशि पर 6 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी देना होगा.