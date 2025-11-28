ETV Bharat / state

HRTC के पेंशनर्स को पेंशन न देने पर हाईकोर्ट की सख्ती, दो हफ्ते में पैसे जारी करने के आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने HRTC के पेंशनर की पेंशन जारी न करने पर संज्ञान लिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होगी.

HRTC के पेंशनर्स को पेंशन न देने पर हाईकोर्ट की सख्ती
HRTC के पेंशनर्स को पेंशन न देने पर हाईकोर्ट की सख्ती
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:58 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स को पेंशन जारी न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि पेंशनर्स को उनका हक दो सप्ताह में दिया जाए. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को तय की गई है. अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले पेंशन जारी की जाए. अदालत ने इस संदर्भ में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर समस्या समाधान मंच की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया है कि नियमों के मुताबिक हर महीने की पहली तारीख़ को पेंशन मिलनी चाहिए. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप शर्मा कर रहे हैं. याचिका में बताया गया है कि समय पर पेंशन न मिलने से बुजुर्ग पेंशनर्स को समस्या का सामना करना पड़ता है. अक्टूबर माह की पेंशन अभी भी नहीं मिली है.

याचिकाकर्ता मंच की तरफ से मनदीप चंदेल एडवोकेट ने पैरवी की. समय पर पेंशन न मिलने से पेंशनर्स विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं. याचिकाकर्ताओं में शामिल अशोक पुरोहित का कहना है कि निगम प्रबंधन को कई बार समय पर पेंशन जारी करने के लिए आग्रह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस पर सख्ती बरतते हुए सरकार को 19 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए गए.

पेंशनर संघर्ष समिति का धर्मशाला में प्रदर्शन

वहीं, आज पेंशन के मुद्दे को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन धर्मशाला में 18 पेंशनर्स संगठनों ने पेंशनर्स संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. धर्मशाला पहुंचे पेंशनर्स ने पुलिस ग्राउंड से होते हुए जोरावर स्टेडियम तक रैली निकाली और पुलिस के लगाए गए बैरिकेड को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने पेंशनर संघ के लोगों को बैरिकेड हटाने से रोक लिया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष का काफिला भी विधानसभा परिसर की ओर आ रहा था, जिसे पेंशनर संघ ने रोक लिया. वहीं, जयराम ठाकुर को भी अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही बैरिकेड क्रॉस करने पड़े और उसके बाद उन्हें विधानसभा परिसर की ओर जाना पड़ा. हालांकि जयराम ठाकुर ने भी पेंशनर संघ के लोगों को ये आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को वो विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन उसके बाबजूद भी पेंशनर संघ के लोगों ने जयराम ठाकुर की गाड़ी को नहीं जाने दिया.

