5000 से कम पक्षी होने पर भी आवासीय क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में नहीं चला सकते पोल्ट्री फार्म: हाईकोर्ट
आवासीय क्षेत्र के पास चल रहे एक पोल्ट्री फार्म को पूर्व सैनिक ने रिट याचिका दायर कर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 10:42 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोल्ट्री फार्म लगाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पोल्ट्री फार्म के लिए स्थान निर्धारण के मापदंड स्वतंत्र रूप से लागू होते हैं. इस पर पक्षियों की संख्या का कोई असर नहीं है. अदालत ने कहा कि पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की संख्या 5000 हो या उस से कम, फार्म का संचालन आवासीय क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में नहीं किया जा सकता. जिला कांगड़ा में आवासीय क्षेत्र से लगभग 50 से 60 मीटर दूरी पर चल रहे पोल्ट्री फार्म को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी. मामले पर न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई. जस्टिस अजय मोहन गोयल ने इस मामले में पोल्ट्री फार्म को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिए हैं. अदालत ने 30 दिनों के भीतर पोल्ट्री फार्म से पक्षियों को स्थानांतरित करने के भी आदेश जारी किए हैं.
आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर होना चाहिए पोल्ट्री फार्म- HC
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपने आदेश में कहा कि, "पोल्ट्री फार्म किसी भी क्षमता का हो, ज़ाहिर है कि आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर होना चाहिए. तर्कसंगत रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 5000 पक्षियों वाला पोल्ट्री फार्म आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर होना चाहिए. वहीं, 4,998 या 4,999 पक्षियों वाला पोल्ट्री फार्म आवासीय क्षेत्र के बीचों-बीच स्थित किया जा सकता है. स्थान निर्धारण के मानदंडों को पक्षियों की संख्या से स्वतंत्र होकर पढ़ा जाना चाहिए. किसी भी आकार का पोल्ट्री फार्म स्पष्ट रूप से आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर होना चाहिए, ताकि ऐसे पोल्ट्री फार्मों के कारण दुर्गंध या किसी भी प्रकार का कोई खतरा न हो."
रिट याचिका से हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा मामला
हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में आवासीय क्षेत्र के पास चल रहे एक पोल्ट्री फार्म को पूर्व सैनिक ने रिट याचिका दायर कर हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत ने पाया कि पोल्ट्री फार्म से निकटतम आवासीय क्षेत्र की दूरी 50 मीटर है. पोल्ट्री फार्म में 6 हज़ार के करीब पक्षियों का पालन किया जा रहा था. अदालत में प्रतिवादी का तर्क था कि स्थान निर्धारण के मापदंड पक्षियों की संख्या पर आधारित है और प्रतिवादी ने उनका पालन किया है. लेकिन अदालत ने प्रतिवादी के इस तर्क को नकारते हुए संख्या में मामूली अंतर के आधार पर पोल्ट्री फार्म संचालन की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
अदालत में NGT के नियमों का दिया गया हवाला
इस मामले में पोल्ट्री फार्म के लिए पर्यावरणीय निर्देशों को लेकर NGT के 16 सितंबर 2020 के आदेश को अदालत के सामने रखा गया. इन दिशानिर्देशों में पोल्ट्री फार्मों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. 5,000 से 25,000 पक्षी वाले छोटे फार्म. 25,000 से 1,00,000 पक्षी वाले मध्यम आकार के पोल्ट्री फार्म और बड़े पोल्ट्री फार्म वे हैं जिनमें 1,00,000 से अधिक पक्षी हों.
नियमों के मुताबिक पोल्ट्री फार्म आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर हों. ताकि दुर्गंध एवं असुविधा से बचा जा सके. नदियों, झीलों, नहरों जैसे प्रमुख जल स्रोत और भंडारण टैंकों से 100 मीटर की दूरी ज़रूरी है. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए. वहीं ग्रामीण सड़कों और पगडंडियों से 10 से 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है. इसी का हवाला प्रतिवादी की ओर से अदालत में दिया गया था. इस पर अदालत ने कहा कि NGT ने साइटिंग मानदंडों में पोल्ट्री फार्म को दुर्गंध और दूसरी असुविधाओं से बचने के लिए आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर दूर होना आवश्यक बताया है. जिसका पालन होना चाहिए.
ये भी पढ़ें: हाड़ कंपाती ठंड में विंटर जैकेट के बिना सैकड़ों श्रमिक, HC का डिफेंस मिनिस्ट्री को सख्त आदेश
ये भी पढ़ें: लैब असिस्टेंट परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत से इनकार, हाईकोर्ट ने दिया ये तर्क