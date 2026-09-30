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पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट की चेतावनी, चार हफ्ते में लीव एनकैशमेंट का लाभ न देने पर रजिस्ट्रार को होना होगा पेश

पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्ती दिखाई है. अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि चार हफ्ते में पात्र लोगों को लीव एनकैशमेंट का पैसा न दिया तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को निजी तौर पर पेश होना होगा. हाईकोर्ट ने पालमपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से रिटायर कर्मियों के वित्तीय बकाए का भुगतान न करने पर कड़ा रुख अपनाया है.

कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित प्रशासन ने आगामी 4 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को लीव एनकैशमेंट की राशि जारी नहीं की तो 2 नवंबर को अगली सुनवाई पर रजिस्ट्रार को अदालत में निजी तौर पर उपस्थित होना होगा. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने इस मामले में डॉ. राजेश उप्पल द्वारा दायर एक निष्पादन याचिका की सुनवाई में ये आदेश जारी किए हैं. उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए कर्मियों और पेंशनर्स सभा ने अपने बकाया लीव एनकैशमेंट को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इससे पहले 23 जुलाई 2025 को न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने एक अन्य मामले (कृषि विश्वविद्यालय पेंशनर्स सभा बनाम विवि) में फैसला सुनाते हुए कहा था कि फंड्स की कमी या खराब वित्तीय स्थिति का बहाना बनाकर कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े लाभ नहीं रोके जा सकते. अदालत ने स्पष्ट किया था कि पेंशन और रिटायरमेंट के लाभ कोई खैरात या इनाम नहीं हैं, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान से जीने के अधिकार का हिस्सा हैं. फिर इसी फैसले के आधार पर हाईकोर्ट में 30 मार्च को न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने डॉ. राजेश उप्पल की याचिका को स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 3 महीने के भीतर लीव एनकैशमेंट जारी करने का आदेश दिया था.