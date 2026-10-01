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हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से राहत, सरकारी स्कूलों के विलय और डाउनग्रेडिंग के फैसले को ठहराया सही

सरकारी स्कूलों के विलय और उनके डाउनग्रेडिंग से जुड़े सरकार के फैसलों को हिमाचल हाईकोर्ट ने सही बताया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 9:51 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के विलय और उनके डाउनग्रेडिंग से जुड़े सरकार के फैसलों को सही ठहराया है. अदालत ने कहा कि सीमित सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग और बच्चों के समग्र विकास के लिए स्वस्थ शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना व्यापक सामाजिक हित में जरूरी है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई में 14 अक्टूबर 2025 की उस सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली कई स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमएसी) की याचिकाओं का निपटारा कर दिया है.

सरकारी अधिसूचना में पांच या उससे कम छात्र संख्या वाले उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को डाउनग्रेड और उनके विलय करने का निर्णय लिया गया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन और शिक्षकों की तैनाती से अधिकतम छात्रों को लाभ मिलना चाहिए इसलिए राज्य सरकार का युक्तिकरण यानी रेशनेलाइजेशन का यह कदम मनमाना या अवैध नहीं है.

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जिन कक्षाओं में केवल एक या दो विद्यार्थी हैं, वहां पूरे शिक्षण संकाय और बुनियादी ढांचे को लगाए रखना व्यापक स्तर पर जन-संसाधनों की बर्बादी है. जब राज्य के अन्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो ऐसे कम नामांकन वाले स्कूलों के शिक्षकों को अधिक छात्र संख्या वाले संस्थानों में भेजकर समग्र शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और उसके प्रभाव को अधिकतम किया जा सकता है.

अदालत ने अपने फैसले में ये रेखांकित किया कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए सहपाठियों के बीच संवाद, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और विचारों का आदान-प्रदान आवश्यक है. एक या दो विद्यार्थियों वाली कक्षाएं छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए नीरस हो जाती हैं, जिससे सीखने की समग्र क्षमता प्रभावित होती है. निकटवर्ती बड़े स्कूलों में विलय से बच्चों को अधिक समृद्ध वातावरण मिलेगा.

वहीं, अदालत ने स्कूलों के विलय के कारण छात्रों को होने वाली दूरी की असुविधा को न्यूनतम करने के लिए राज्य सरकार को कड़े निर्देश भी जारी किए. राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि संबंधित स्कूल प्रबंधन समितियों और प्रधानाचार्यों के साथ समन्वय कर छात्रों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसी भी बच्चे की स्कूल परिसर तक पहुंच बाधित न हो.

इसके साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिए कि जहां अदालत ने स्कूलों के विलय पर पहले स्थगन आदेश जारी किया था, वहां चालू शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक वर्तमान व्यवस्था बनाई रखी जाए. साथ ही कहा कि ये अधिसूचना अगले सत्र से प्रभावी होगी जिससे छात्रों की वर्तमान पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए.

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