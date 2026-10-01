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हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से राहत, सरकारी स्कूलों के विलय और डाउनग्रेडिंग के फैसले को ठहराया सही

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के विलय और उनके डाउनग्रेडिंग से जुड़े सरकार के फैसलों को सही ठहराया है. अदालत ने कहा कि सीमित सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग और बच्चों के समग्र विकास के लिए स्वस्थ शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना व्यापक सामाजिक हित में जरूरी है.