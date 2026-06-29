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कसौल रेव पार्टी मामला: हाईकोर्ट ने DC-SP और SDM को एक हफ्ते के भीतर ट्रांसफर कर SIT से जांच करवाने के दिए आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने कसौल रेव पार्टी मामले में DC-SP और SDM को ट्रांसफर कर SIT से जांच करवाने के दिए आदेश.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 4:08 PM IST

6 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला के कसौल रेव पार्टी मामले में सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में अब हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से मामले में सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ के लिखित आदेश जारी किए गए हैं. अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने आदेश में कहा कि संबंधित SDM, DC और SP सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं. बल्कि, बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों के संचालन के लिए सुविधा प्रदान करते रहे. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026 को अनुपालन रिपोर्ट के लिए निर्धारित की गई है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा

हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस मामले पर राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करे. सबसे पहले, एक सप्ताह के भीतर इन तीनों अधिकारियों DC, SP और संबंधित SDM का तबादला किया जाए. इसके बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए आवश्यक एफआईआर दर्ज की जाए और विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाई शुरू की जाए. अदालत ने कहा कि प्रशासन पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ये निर्देश जरूरी हैं. ऐसे में जिला कुल्लू में आईपीएस रैंक के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की तैनाती की जाए और वो एसआईटी का सदस्य भी हो.

DC कुल्लू ने अपने हलफनामे में बताया

मामले पर डीसी कुल्लू की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया कि जिला प्रशासन की ओर से रेव पार्टी की अनुमति नहीं दी थी. केवल साउंड परमिशन दी गई थी. हालांकि 10 जून, 2026 को कसौल के ग्राहन में ग्रीन फॉरेस्ट- I और II के लिए दी गई अनुमति तब रद्द कर दी गई जब पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के बात सामने आई. इसके बाद जिला प्रशासन ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जांच करने के भी आदेश दिए गए.

डीसी कुल्लू ने अपने हलफनामे में कहा कि पर्यटन जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और अत्यधिक प्रतिबंध लगाने से पर्यटन प्रभावित होगा. इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से 5 मई को पार्टियों के आयोजन के लिए विस्तृत SOP भी जारी की गई थी. इसके अलावा जिला प्रशासन एनडीपीएस के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में हर संभव प्रयास कर रहा है. साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रमित कर देने वाली जानकारियों और गैरकानूनी परियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है.

SP कुल्लू ने दायर किया हलफनामा

एसपी कुल्लू ने अपने हलफनामे में माना कि आयोजकों ने केवल म्यूजिक और साउंड सिस्टम की अनुमति मांगी थी. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 5 जून की डीएसपी पुलिस मुख्यालय कुल्लू ने रिपोर्ट एसडीएम को भेजी गई थी, जिसमें जोखिमों का उल्लेख था. इसके बावजूद 6 जून को अनुमति दे दी गई। एसपी ने यह भी कहा कि 9 जून को सूचना के आधार पर ग्राहन में चल रही रेव पार्टी पर छापा मारा गया और अधिकांश लोग नशे की हालत में मिले. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे, जो कि डीएलएसए सचिव की रिपोर्टके विपरीत है और वो डीवीआर भी जब्त कर चुके थे.

SP मंडी और कुल्लू के एफिडेविट पर HC का असंतोष

अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से चल रहे एनडीपीएस मामलों से जुड़ा है. राज्य सरकार एक ओर "ड्रग-फ्री हिमाचल ऐप" और नशा निवारण हेल्पलाइन के जरिए नशे पर नियंत्रण के दावे कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर अदालत को संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई. मंडी एसपी की ओर से दायर हलफनामा संतोषजनक नहीं है, इसलिए उन्हें नया हलफनामा दायर करने को कहा गया है, जबकि कुल्लू एसपी ने समय पर हलफनामा भी दाखिल नहीं किया.

अदालत ने DLSA को दिए जांच के आदेश

मामले में 9 जून 2026 को अवकाशकालीन पीठ ने समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के आधार पर पाया कि कुल्लू जिला के कसौल की पार्वती घाटी में ग्रीन फॉरेस्ट-1 और ग्रीन फॉरेस्ट-2 में 7 से 11 जून तक बड़े स्तर पर रेव पार्टियां आयोजित की जा रही थी. इन आयोजनों में देश-विदेश से लोग पहुंच रहे थे और प्रति व्यक्ति 10 हजार से 16 हजार रुपये तक प्रवेश शुल्क लिया जा रहा था. इसके बाद अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव से मौके का निरीक्षण करवाया और कुल्लू के डीसी व एसपी से रिपोर्ट मांगी.

DSP ने रिपोर्ट में कहा

निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आया कि यशपाल और ईश्वर सिंह नाम के आयोजकों को 6 जून 2026 को एसडीएम से साउंड परमिशन मिली थी. जबकि 5 जून को डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि कार्यक्रम में नशीले पदार्थों की तस्करी, सेवन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की आशंका है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि पुलिस के पास पर्याप्त बल नहीं है, इसलिए हजारों लोगों पर प्रभावी निगरानी रखना संभव नहीं होगा. इसके बावजूद अनुमति दे दी गई.

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यक्रम का समय रात 11 बजे तक निर्धारित था, जबकि एसडीएम ने रात 10 बजे तक ही अनुमति दी थी. अदालत ने कहा कि यदि 9 जून को अवकाशकालीन पीठ हस्तक्षेप नहीं करती तो यह कार्यक्रम 11 जून तक चलता रहता. अदालत के आदेश के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची, दो एफआईआर नंबर 49 और 50/2026 के तहत मामला दर्ज हुआ और साउंड परमिशन रद्द की गई. कार्यक्रम स्थल पर 4 से 5 हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी और मौके से बड़ी मात्रा में शराब की खाली बोतलें, बीयर रखने वाले बड़े रेफ्रिजरेटर, सिगरेट के टुकड़े, रोलिंग पेपर और 'परफेक्ट रोल्स' बरामद हुए.

रिपोर्ट में बताया गया कि रोलिंग पेपर और परफेक्ट रोल्स का इस्तेमाल गांजा और तंबाकू का मिश्रण पीने के लिए किया जाता है. कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इसलिए डीएलएसए सचिव ने उनका डीवीआर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए और पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया.

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