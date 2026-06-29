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कसौल रेव पार्टी मामला: हाईकोर्ट ने DC-SP और SDM को एक हफ्ते के भीतर ट्रांसफर कर SIT से जांच करवाने के दिए आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला के कसौल रेव पार्टी मामले में सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में अब हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से मामले में सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ के लिखित आदेश जारी किए गए हैं. अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने आदेश में कहा कि संबंधित SDM, DC और SP सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं. बल्कि, बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों के संचालन के लिए सुविधा प्रदान करते रहे. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026 को अनुपालन रिपोर्ट के लिए निर्धारित की गई है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा

हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस मामले पर राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करे. सबसे पहले, एक सप्ताह के भीतर इन तीनों अधिकारियों DC, SP और संबंधित SDM का तबादला किया जाए. इसके बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए आवश्यक एफआईआर दर्ज की जाए और विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाई शुरू की जाए. अदालत ने कहा कि प्रशासन पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ये निर्देश जरूरी हैं. ऐसे में जिला कुल्लू में आईपीएस रैंक के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की तैनाती की जाए और वो एसआईटी का सदस्य भी हो.

DC कुल्लू ने अपने हलफनामे में बताया

मामले पर डीसी कुल्लू की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया कि जिला प्रशासन की ओर से रेव पार्टी की अनुमति नहीं दी थी. केवल साउंड परमिशन दी गई थी. हालांकि 10 जून, 2026 को कसौल के ग्राहन में ग्रीन फॉरेस्ट- I और II के लिए दी गई अनुमति तब रद्द कर दी गई जब पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के बात सामने आई. इसके बाद जिला प्रशासन ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जांच करने के भी आदेश दिए गए.

डीसी कुल्लू ने अपने हलफनामे में कहा कि पर्यटन जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और अत्यधिक प्रतिबंध लगाने से पर्यटन प्रभावित होगा. इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से 5 मई को पार्टियों के आयोजन के लिए विस्तृत SOP भी जारी की गई थी. इसके अलावा जिला प्रशासन एनडीपीएस के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में हर संभव प्रयास कर रहा है. साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रमित कर देने वाली जानकारियों और गैरकानूनी परियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है.

SP कुल्लू ने दायर किया हलफनामा

एसपी कुल्लू ने अपने हलफनामे में माना कि आयोजकों ने केवल म्यूजिक और साउंड सिस्टम की अनुमति मांगी थी. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 5 जून की डीएसपी पुलिस मुख्यालय कुल्लू ने रिपोर्ट एसडीएम को भेजी गई थी, जिसमें जोखिमों का उल्लेख था. इसके बावजूद 6 जून को अनुमति दे दी गई। एसपी ने यह भी कहा कि 9 जून को सूचना के आधार पर ग्राहन में चल रही रेव पार्टी पर छापा मारा गया और अधिकांश लोग नशे की हालत में मिले. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे, जो कि डीएलएसए सचिव की रिपोर्टके विपरीत है और वो डीवीआर भी जब्त कर चुके थे.

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