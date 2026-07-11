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होटल-रेस्टोरेंट को मेन्यू या बिल में बताना होगा पनीर दूध से बना है या एनालॉग, हाईकोर्ट ने कैटरर्स को जारी के किए आदेश

होटल-रेस्टोरेंट को मेन्यू या बिल में बताना होगा पनीर दूध से बना है या एनालॉग ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनाई करते हुए में होटल, रेस्टोरेंट और फूड एग्रीगेटर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें आम लोगों को बताना होगा कि खाने में परोसा जा रहा पनीर दूध से निर्मित है या वनस्पति तेल और स्टार्च से कृत्रिम रूप से बनाया गया है. हाईकोर्ट ने इस बाबत सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स को आदेश जारी कर दिए हैं. आदेशों में कहा गया है कि सभी स्टेकहोल्डर को अपने बिल मेनू में स्पष्ट करना होगा कि खाने में दिए जा रहे पनीर और चीज़ असली डेयरी उत्पादों से बने हैं या एनालॉग यानि वनस्पति तेल और स्टार्च से निर्मित हैं. डॉ विनोद कुमार धवन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने किया याचिका का निपटारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में राज्य सरकार पहले ही सभी होटलों, रेस्तरां, कैटरर्स और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स को निर्देश जारी कर चुकी है कि वो असली दूध से बने या वनस्पति उत्पाद से बने पनीर और चीज (Cheese) की सही जानकारी मेन्यू, बिल और डिस्प्ले बोर्ड पर दें. याचिकाकर्ता की अपील थी कि उत्पादों की नियमित जांच (टेस्टिंग) और उसका रिकॉर्ड रखने का मुद्दा निर्देशों में स्पष्ट नहीं है. इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष नया प्रतिनिधित्व देने की छूट दी और राज्य सरकार को उस पर जल्द स्वतंत्र निर्णय लेने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया.