होटल-रेस्टोरेंट को मेन्यू या बिल में बताना होगा पनीर दूध से बना है या एनालॉग, हाईकोर्ट ने कैटरर्स को जारी के किए आदेश
होटलों-रेस्तरां और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स को मेन्यू,बिल पर स्पष्ट करना होगा कि परोसा जा रहा पनीर असली दूध से बना है या वनस्पति तेल-स्टार्च से.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:11 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनाई करते हुए में होटल, रेस्टोरेंट और फूड एग्रीगेटर को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें आम लोगों को बताना होगा कि खाने में परोसा जा रहा पनीर दूध से निर्मित है या वनस्पति तेल और स्टार्च से कृत्रिम रूप से बनाया गया है. हाईकोर्ट ने इस बाबत सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स को आदेश जारी कर दिए हैं.
आदेशों में कहा गया है कि सभी स्टेकहोल्डर को अपने बिल मेनू में स्पष्ट करना होगा कि खाने में दिए जा रहे पनीर और चीज़ असली डेयरी उत्पादों से बने हैं या एनालॉग यानि वनस्पति तेल और स्टार्च से निर्मित हैं. डॉ विनोद कुमार धवन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने किया याचिका का निपटारा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में राज्य सरकार पहले ही सभी होटलों, रेस्तरां, कैटरर्स और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स को निर्देश जारी कर चुकी है कि वो असली दूध से बने या वनस्पति उत्पाद से बने पनीर और चीज (Cheese) की सही जानकारी मेन्यू, बिल और डिस्प्ले बोर्ड पर दें. याचिकाकर्ता की अपील थी कि उत्पादों की नियमित जांच (टेस्टिंग) और उसका रिकॉर्ड रखने का मुद्दा निर्देशों में स्पष्ट नहीं है. इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष नया प्रतिनिधित्व देने की छूट दी और राज्य सरकार को उस पर जल्द स्वतंत्र निर्णय लेने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया.
होटल, ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर को संबंधित निर्देश जारी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कर्ण धवन ने बताया कि याचिका में फूड सेफ्टी नियमों के प्रावधान लागू करने की मांग की गई थी. इसके तहत सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने बिल, मेन्यू और डिस्प्ले बोर्ड पर स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनकी ओर से परोसे जा रहे पनीर और चीज़ (Cheese) असली दूध से निर्मित हैं या वनस्पति तेल और स्टार्च से. इस संबंध में उनकी ओर से 18 मई 2026 को डीएचएस, संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), पर्यटन निदेशक और स्वास्थ्य सचिव के पास एक प्रतिनिधित्व भेजा गया था. साथ ही इस दिन एफडीए महाराष्ट्र को आरटीआई आवेदन भी भेजा गया था. इस पर संयुक्त आयुक्त व डीएचएस ने 19 जून 2026 को अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश के सभी सहायक आयुक्तों (खाद्य सुरक्षा) को निर्देश जारी किए कि वे रेस्तरां, होटल, ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर को संबंधित निर्देश जारी करें.
अधिवक्ता कर्ण धवन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उनकी मांग को लेकर निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन निर्देशों में सैपलिंग और टेस्टिंग और उसके रिकॉर्ड को बनाए रखने का अहम हिस्सा छूट गया है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नियमों के तहत अनिवार्य है. ऐसे में इस अहम पहलू को शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई थी. उन्होंने कहा कि अदालत ने उनकी बात सुनी और स्वतंत्रता दी कि वो इन्हीं मुद्दों पर निर्माताओं के लिए दिशा-निर्देश और परीक्षण संबंधी पहलुओं को लेकर उसी प्राधिकरण के समक्ष पुनः रिप्रेजेंटेशन दे.
ये भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट ने इन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में किया नामित, जानिए क्या हैं मायने?