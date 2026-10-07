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अनुबंध कर्मचारियों के मामलों में हाईकोर्ट का सरकार को कड़ा आदेश, SC के निर्णय को तय सीमा में लागू करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सेवाएं दे चुके कर्मचारियों को वरिष्ठता और अन्य वित्तीय लाभ मिलने का इंतजार अब भी जारी है. कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट से फैसला पक्ष में आने के बाद अब तक आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. इसी मुद्दे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. एक मामले में जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सरकार को याचिकाकर्ताओं के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा के भीतर विचार करने को कहा है, जबकि दूसरे मामले में जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार 1 दिसंबर 2026 तक इस फैसले को लागू करे और अदालत में अनुपालन शपथपत्र दाखिल करे.