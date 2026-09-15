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मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त के पद जल्द भरे सरकार, हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से जताई ये उम्मीद

शिमला: सूचना के इस दौर में हिमाचल में लंबे समय से मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त का पद खाली है. मामला हाईकोर्ट में है और अदालत ने राज्य सरकार को इन पदों को शीघ्र भरने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने इस संदर्भ में दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिए कि दोनों पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सूचना आयोग में कमिश्नर और सदस्यों के न होने से आम जनता को सूचना के अधिकार के तहत अपील दाखिल करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

यहां बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कुलदीप महरोल नामक व्यक्ति ने एक याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि इन पदों के खाली होने से जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है. याचिकाकर्ता के अनुसार, विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों (पब्लिक इन्फार्मेशन ऑफिसर) के आदेशों को चुनौती देने के लिए राज्य में आयोग में कोई शीर्ष प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि ऐसे अहम पदों के लंबे समय से खाली होने के कारण लोगों को अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने में भारी परेशानी हो रही है.

वहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि प्रक्रिया के तहत 17 अगस्त 2026 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है. इस कमेटी में राज्य के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के अलावा हिमाचल सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री शामिल हैं. सरकार की तरफ से पेश इस जानकारी के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई है कि नवगठित चयन समिति अपनी बैठक जल्द से जल्द आयोजित करे.