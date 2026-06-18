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वन निगम में दी गई सेवाओं को वन विभाग से रिटायर कर्मियों के पेंशन लाभ के लिए गिना जाए, HC का अहम आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन यानी वन निगम में दी सेवाओं को भी वन विभाग से सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों के लिए गिने. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायामूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में अनुपालना याचिका का निपटारा कर दिया है. खंडपीठ ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार की अपील खारिज होने के बाद राज्य सरकार खुद भी वन विभाग से सेवानिवृत कर्मचारी (जो पहले कॉर्पोरेशन में कार्यरत थे) उनकी पुरानी सेवाओं को पेंशन के लिए गिनने के लिए तैयार है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. अदालत ने यह भी पाया कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल से याचिकाकर्ता जैसे अन्य लोगों को भी सरकार के आदेश के अनुसार लाभ देने का अनुरोध किया गया है.

ये है पूरा मामला

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता को 15.05.2003 के बाद फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नियुक्त किया गया था. राज्य सरकार ने 15.05.2003 को या उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई नियुक्तियों पर 1972 के पेंशन नियम लागू नहीं किए थे. राज्य सरकार ने देश के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम, 2006 यानी एनपीएस भी बनाए थे. उन्हें 17.08.2006 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था.

2006 के नियमों के अनुसार, 15.05.2003 के बाद राज्य में नियुक्त लोगों को उक्त एनपीएस नियमों के दायरे में रखा गया था. चूंकि याचिकाकर्ताओं को वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर 15.05.2003 के बाद नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें 1972 के नियमों के तहत मिलने वाले फायदों का हकदार नहीं माना गया. इस स्थिति में, याचिकाकर्ताओं ने कानूनी रास्ता अपनाया और याचिकाएं दायर की. याचिकाकर्ता फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में अपनी पिछली सेवा का फायदा मांग रहे थे जो बिना किसी विवाद के 15.05.2003 से काफी पहले से चल रही थी. इस बात पर भी कोई विवाद नहीं था कि सभी याचिकाकर्ता कॉर्पोरेशन की रेगुलर सर्विस में थे.