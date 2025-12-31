ETV Bharat / state

तीन साल की सेवा वाले असिस्टेंट इंजीनियर को प्रमोशन पर विचार के आदेश, PWD से जुड़ा है मामला

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता से सीनियर ऐसे सभी अधिकारी, जिन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर के कैडर में तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है, उन्हें भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रमोट करने के लिए विचार किए जाने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि इस मामले में सहायक अभियंताओं की सीनियोरिटी लिस्ट में सीनियर दिखाए गए छह अधिकारी पहले ही 3 साल से अधिक की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं, इसलिए उनके मामलों पर भी प्रमोशन के लिए विचार होना चाहिए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके असिस्टेंट इंजीनियर को प्रमोशन देने पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं. अदालत ने पात्र असिस्टेंट इंजीनियर्स को कार्यकारी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रमोट करने के संबंध में आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने ऐसे इंजीनियर्स की प्रमोशन पर सरकार को विचार करने के लिए कहा है. अदालत ने इस मामले में धर्म चंद शर्मा की तरफ से दाखिल की गई याचिका को मंजूर किया है.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है. याची की शिकायत थी कि विभाग द्वारा बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति यानी आरएंडपी रूल्स के अनुसार, 30 अक्टूबर 2025 और 4 नवंबर 2025 को हुई विभागीय प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की बैठकों में उसके मामले पर विचार किया जाना चाहिए था. हालांकि, लोक निर्माण विभाग ने यह कहकर उसके मामले को रोक दिया कि जब तक उससे सीनियर अधिकारी असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में आठ साल की नियमित सेवा पूरी नहीं कर लेते, तब तक याचिकाकर्ता को प्रमोट नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि यह आधार पूरी तरह से अनुचित है.

हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता 31 दिसंबर 2025 यानी साल के अंतिम दिन रिटायर होने वाला है. वहीं, कानून के अनुसार रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन का दावा नहीं किया जा सकता. ऐसे में ये तथ्य ध्यान में रखने पर याचिका को मंजूर किया गया. हाईकोर्ट ने प्रतिवादी विभाग को निर्देश दिए कि डिप्लोमा धारकों के कोटे के तहत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रमोशन के लिए 3 अक्टूबर 2025 और 4 नवंबर 2025 को शुरू की गई डीपीसी की कार्रवाई को 31 दिसंबर तक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए, ताकि याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का नुकसान न हो. वैसे याची दो साल पहले ही कार्यकारी अभियंता पद पर प्रमोशन का पात्र हो चुका था.