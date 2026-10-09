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'अवॉर्ड पारित होने के बाद भूमि अधिग्रहण मुआवजे को रोकना उचित नहीं', हाईकोर्ट ने 7.5% ब्याज के साथ भुगतान के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में देरी के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावित जमीन मालिकों को ब्याज देने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का अवॉर्ड पारित हो चुका था और राशि रोकने के लिए कोई कानूनी बाधा भी नहीं थी, तो भुगतान में देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दीपक बरेजा और अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.

क्या है पूरा मामला? मामले में याचिकाकर्ताओं की जमीन नेशनल हाईवे-72 के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी. यह राष्ट्रीय राजमार्ग पांवटा साहिब-बल्लारपुर रोड के नाम से जाना जाता है. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सक्षम प्राधिकारी ने 14 फरवरी 2022 को मुआवजे का अवॉर्ड पारित किया था. इस अवॉर्ड के तहत याचिकाकर्ताओं को कुल 3 करोड़ 78 लाख 76 हजार 160 रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित की गई थी.