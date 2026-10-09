'अवॉर्ड पारित होने के बाद भूमि अधिग्रहण मुआवजे को रोकना उचित नहीं', हाईकोर्ट ने 7.5% ब्याज के साथ भुगतान के दिए आदेश
अदालत ने कहा कि, जब मुआवजे की राशि निर्धारित की जा चुकी थी, तो उसका भुगतान लंबित रखना उचित नहीं था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:30 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में देरी के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावित जमीन मालिकों को ब्याज देने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का अवॉर्ड पारित हो चुका था और राशि रोकने के लिए कोई कानूनी बाधा भी नहीं थी, तो भुगतान में देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दीपक बरेजा और अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.
क्या है पूरा मामला?
मामले में याचिकाकर्ताओं की जमीन नेशनल हाईवे-72 के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी. यह राष्ट्रीय राजमार्ग पांवटा साहिब-बल्लारपुर रोड के नाम से जाना जाता है. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सक्षम प्राधिकारी ने 14 फरवरी 2022 को मुआवजे का अवॉर्ड पारित किया था. इस अवॉर्ड के तहत याचिकाकर्ताओं को कुल 3 करोड़ 78 लाख 76 हजार 160 रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित की गई थी.
हालांकि, अवॉर्ड पारित होने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से यह राशि समय पर जमा नहीं करवाई गई. मुआवजे की रकम 16 फरवरी 2023 को जमा की गई, यानी निर्धारित अवॉर्ड पारित होने के बाद भुगतान में 367 दिनों की देरी हुई. याचिकाकर्ताओं को अंततः मुआवजे की मूल राशि मिल गई, लेकिन उन्होंने भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए ब्याज की मांग की. उनका मामला इसी अवधि के ब्याज भुगतान से संबंधित था.
'अवॉर्ड पारित होने के बाद मुआवजा रोकना उचित नहीं'
हाईकोर्ट ने मामले पर की सुनवाई के दौरान कहा कि, मुआवजे का अवॉर्ड पारित होने के बाद राशि को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई कानूनी रोक मौजूद नहीं थी. अदालत के अनुसार, जब मुआवजे की राशि निर्धारित की जा चुकी थी, तो उसका भुगतान अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं था.
ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश
इसी आधार पर न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को 14 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 तक की 367 दिनों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज का भुगतान करें. अदालत ने ब्याज की निर्धारित राशि दो सप्ताह के भीतर जमा करवाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने भुगतान में और देरी होने की स्थिति के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं. यदि उत्तरदाता निर्धारित दो सप्ताह की अवधि में ब्याज की राशि जमा नहीं करवाते हैं, तो आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 18 प्रतिशत सालाना की बढ़ी हुई दर से ब्याज देना होगा.
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