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हाईकोर्ट का आदेश, पालमपुर एग्री यूनिवर्सिटी के रिटायरीज को 6 हफ्ते में किया जाए लीव एनकैशमेंट का भुगतान, वरना देना होगा इतना ब्याज

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य आदेश दिया है कि पालमपुर की चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर हुए कर्मियों को छह हफ्ते में लीव एनकैशमेंट का पैसा जारी किया जाए. हाईकोर्ट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा कि वह याचिकाकर्ताओं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के 300 दिन के बकाया अर्जित अवकाश का भुगतान अगले 6 सप्ताह के भीतर जारी करना सुनिश्चित करे.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को देय राशि पर वास्तविक देय तिथि से पांच प्रतिशक की वार्षिक दर से ब्याज भी चुकाना होगा. इस मामले में न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने हाईकोर्ट में दाखिल 52 विभिन्न रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए.

मामले के अनुसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर कर्मियों ने याचिकाओं के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था. कर्मियों का तर्क था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उनके 300 दिनों के अप्रयुक्त अर्जित अवकाश की राशि स्वीकृत की जा चुकी थी, लेकिन बार-बार निवेदन करने के बाद भी बकाए का भुगतान नहीं किया जा रहा था. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि अदालत पालमपुर यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को तुरंत आवश्यक फंड जारी करने के निर्देश जारी करे, ताकि उनकी पेंशनरी एंड लीव एनकैशमेंट देनदारियों की रकम चुकाई जा सके.