पुलों के निर्माण में असमान्य देरी को लेकर हाईकोर्ट का स्वत: संज्ञान, राज्य सरकार से तलब किया जवाब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार सहित कुल छह प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पब्बर नदी पर सीमा और आसपास के क्षेत्र में पुलों के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है. अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को होनी है. तब तक राज्य सरकार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं.
पुल निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट का स्वत: संज्ञान
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार सहित कुल छह प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया है. इनमें राज्य सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाया गया है. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, रोहड़ू सर्किल के अधीक्षण अभियंता, एचपीपीडब्ल्यूडी के बी एंड आर डिवीजन रोहड़ू के अधिशासी अभियंता, चिड़गांव उपमंडल के सहायक अभियंता और शिमला स्थित निर्माण एजेंसी एम/एस जियो टेक इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रतिवादी बनाया गया है.
इन पुलों के निर्माण में देरी
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, जनहित याचिका प्रशासनिक पक्ष को प्राप्त एक प्रतिनिधित्व के आधार पर दर्ज की गई है. प्रतिनिधित्व में शिमला जिले के रोहड़ू और चिड़गांव क्षेत्र में रोहड़ू चिरगांव और डोडरा-क्वार रोड पर पब्बर नदी के ऊपर सीमा में बन रहे पुल सहित आसपास के अन्य पुलों के निर्माण कार्य में हो रही असामान्य देरी का मुद्दा उठाया गया था. हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित का विषय मानते हुए PIL के रूप में पंजीकृत कर दिया.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, देरी के कारण, परियोजना की प्रगति और इसे पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी शपथपत्र के साथ स्टेटस रिपोर्ट के रूप में अदालत में पेश की जाए. अदालत अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.
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