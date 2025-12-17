ETV Bharat / state

हिमाचल पंचायती राज चुनाव मामला, HC ने सरकार और चुनाव आयोग को जवाब दायर करने के दिए आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में देरी को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक याचिका का जवाब देने के आदेश दे दिए हैं.

अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक पूरे मामले में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं. दरअसल, याचिकाकर्ता की ओर से मामला विचाराधीन रहने तक उच्च न्यायालय से मामले में अंतरिम आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी. इस पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की. अब इस पूरे मामले में 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है.

याचिकाकर्ता ने मामले में अंतरिम आदेश जारी करने के लिए दायर HC में दी गई थी एप्लिकेशन. इससे पहले मुख्य मामले में 17 नवंबर को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिए थे. इसी बीच याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से मामले में अंतरिम आदेश जारी करने की मांग करते हुए एक एप्लीकेशन दी गई थी. इसी प्रार्थना पर आज उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आज सुनवाई की.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मामला उच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद भी सरकार और चुनाव आयोग ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए. 31 जनवरी को पंचायती राज में कार्यकाल पूरा हो रहा है. नियमों के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले आगामी चुनाव के संबंध में तैयारी करना आवश्यक है. परंतु अभी तक चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का शेड्यूल तय नहीं किया गया है. ऐसे में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से मामले में अंतिम आदेश जारी करने की अपील की गई थी.

इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए इस समय मांगा था. इस पर उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर तक मुख्य मामले समेत एप्लीकेशन का जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं. मुख्य याचिका पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख उच्च न्यायालय की ओर से पहले से तय की गई है.