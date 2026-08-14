मंडी फोरलेन निर्माण मामला: जमीन मालिकों को मुआवजा देकर शपथ पत्र ले सरकार, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
एनएचएआई ने राइट ऑफ वे से बाहर की निजी जमीनों को हुए नुकसान के लिए कुल 20.45 करोड़ रुपये का मूल्यांकन किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 1:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी में फोरलेन निर्माण के तहत भूस्खलन रोकने और सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई अहम निर्देश दिए. अदालत ने कहा कि प्रभावित जमीन मालिकों को जल्द मुआवजा बांटकर जमीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाए, ताकि सुरक्षा से जुड़े जरूरी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे किए जा सकें.
प्रभावित जमीन के लिए 20.45 करोड़ का मूल्यांकन
एनएचएआई ने राइट ऑफ वे से बाहर की निजी जमीनों को हुए नुकसान के लिए कुल 20.45 करोड़ रुपये का मूल्यांकन किया है. इसमें से 12.74 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एसडीएम बालीचौकी के पास जमा करवाई जा चुकी है. यह राशि मुख्य रूप से तहुला, थलोट, नग्राणी, फागू और जलनाल गांवों के प्रभावित भूस्वामियों को बांटी जाएगी.
मुआवजे के बाद लिया जाएगा शपथ पत्र
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित जमीन मालिकों को मुआवजा राशि का भुगतान करने के बाद उनसे शपथ पत्र लिया जाए. इसमें जमीन मालिक यह सहमति देंगे कि उन्हें एनएचएआई की ओर से किए जा रहे स्लोप प्रोटेक्शन यानी पहाड़ी सुदृढ़ीकरण और अन्य सुरक्षा कार्यों पर कोई आपत्ति नहीं है. अदालत को बताया गया कि थलोट गांव के लिए बाकी बची 7.70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी जल्द जारी की जा रही है. मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित जमीन का कब्जा एनएचएआई को सौंपा जाएगा. इसके बाद फोरलेन के तहत भूस्खलन रोकने और सुरक्षा से जुड़े जरूरी कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा. ये सुरक्षा कार्य मैसर्स भारत कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के जरिए पूरे किए जाएंगे. मामले की अगली निगरानी और सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2026 की तारीख तय की है.
1 सितंबर से छोटे वाहनों के लिए खुलेगी सड़क
हाईकोर्ट ने एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आईजीएमसी-संजौली-ढली-चमियाना सड़क को 1 सितंबर से छोटे वाहनों के लिए खोलने के आदेश भी दिए हैं. यह व्यवस्था फिलहाल प्रयोग के तौर पर शुरू की जाएगी. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए. हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार शुरुआत में इस सड़क को सुबह के समय छोटे वाहनों के लिए खोला जाएगा, जब संजौली से किसी भी वाहन के प्रवेश पर पाबंदी रहती है. यदि इस दौरान ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो शाम के समय भी छोटे वाहनों के लिए सड़क खोलने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है. अदालत ने स्पष्ट किया कि शुरुआत में सड़क खोलने की व्यवस्था प्रयोग के तौर पर रहेगी. यदि यह प्रयोग सफल रहता है और यातायात व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, तो इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखने पर विचार किया जाएगा. इससे छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलने की संभावना है.
ये भी पढ़ें: आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर पीछे नहीं हट सकते केंद्र और राज्य: हाईकोर्ट
ये भी पढ़ें: केवल नेपाल का नागरिक होने पर पैरोल से नहीं कर सकते इनकार, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला