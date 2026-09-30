ETV Bharat / state

16 साल की देरी के चलते नहीं मिलेगी पुनर्नियुक्ति, हाईकोर्ट ने अवैध बर्खास्तगी पर 2.5 लाख मुआवजा देने के दिए आदेश

कर्मचारी की ओर से 16 वर्ष बाद मांग पत्र प्रस्तुत किए जाने पर श्रम न्यायालय ने पुनर्नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया.

Himachal High Court ordered on illegal dismissal Employee
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 9:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवा मामले से जुड़ी एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त की गई हों और औद्योगिक विवाद अधिनियम की संबंधित धाराओं का उल्लंघन हुआ हो, लेकिन यदि कर्मचारी ने अपने अधिकार के लिए 16 वर्षों के अधिक देरी के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू की है, तो केवल इस आधार पर उसे पुनर्नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता. हालांकि, अदालत ने कर्मचारी की लंबे समय तक की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है.

न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले में याचिकाकर्ता राज कुमार की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए श्रम न्यायालय की ओर से निर्धारित 75 हजार रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये कर दिया. हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई मुआवजा राशि का भुगतान करे.

क्या है पूरा मामला?

मामले के अनुसार, राज कुमार को मई 1987 में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में दैनिक वेतनभोगी बेलदार के तौर पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने अगस्त 1996 तक सेवाएं दीं. याचिकाकर्ता का आरोप था कि सितंबर 1997 में उन्हें बिना किसी नोटिस के सेवा से हटा दिया गया. उनका यह भी कहना था कि उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को काम पर बनाए रखा गया.

मामला श्रम न्यायालय के समक्ष पहुंचा, जहां यह माना गया कि कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25एफ और 25जी का उल्लंघन हुआ था. हालांकि, कर्मचारी की ओर से मांग पत्र 16 वर्ष की देरी के बाद प्रस्तुत किए जाने को देखते हुए श्रम न्यायालय ने पुनर्नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया. इसके बजाय याचिकाकर्ता को 75 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था.

अवैध बर्खास्तगी पर 2.5 लाख मुआवजा देने के आदेश

इस फैसले को चुनौती देते हुए राज कुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता की 9 वर्षों से अधिक की सेवाओं को ध्यान में रखा. अदालत ने माना कि श्रम न्यायालय की ओर से दिया गया 75 हजार रुपये का मुआवजा पर्याप्त नहीं है. हालांकि, 16 वर्षों की देरी को देखते हुए पुनर्नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी. साथ ही बिजली बोर्ड को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को यह राशि अदा करे.

ये भी पढ़ें: पत्नी भरण-पोषण और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाए तो ये पति के खिलाफ क्रूरता नहीं, फैमिली मैटर में हाईकोर्ट की बड़ी व्यवस्था

ये भी पढ़ें: 60 साल तक सेवा की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचा कर्मचारी, रिटायर कर्मी को उसी स्थान पर फिर नियुक्त करने का आदेश

TAGGED:

EMPLOYEE ILLEGAL DISMISSAL
HIMACHAL HIGH COURT ORDER
LABOR COURT
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
EMPLOYEE APPOINTMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.