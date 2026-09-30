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16 साल की देरी के चलते नहीं मिलेगी पुनर्नियुक्ति, हाईकोर्ट ने अवैध बर्खास्तगी पर 2.5 लाख मुआवजा देने के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवा मामले से जुड़ी एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त की गई हों और औद्योगिक विवाद अधिनियम की संबंधित धाराओं का उल्लंघन हुआ हो, लेकिन यदि कर्मचारी ने अपने अधिकार के लिए 16 वर्षों के अधिक देरी के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू की है, तो केवल इस आधार पर उसे पुनर्नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता. हालांकि, अदालत ने कर्मचारी की लंबे समय तक की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है.