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'जांच के दायरे की राशि के अलावा पूरा खाता फ्रीज करना उचित नहीं' HC ने साइबर मामले में पटवारी का खाता अनफ्रीज करने के दिए आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साइबर अपराध की जांच के दौरान एक पटवारी का पूरा वेतन खाता फ्रीज करने की कार्रवाई को अनुचित करार देते हुए बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने 30 अक्टूबर 2026 को सुनाए फैसले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को याचिकाकर्ता शिव सिंह के वेतन खाते से पूर्ण डेबिट फ्रीज हटाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के दायरे में आई केवल विवादित राशि पर ही होल्ड या लियन बरकरार रखा जाए और शेष वेतन व जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए.

याचिकाकर्ता का खाता महाराष्ट्र और तेलंगाना में दर्ज साइबर शिकायतों से जुड़ा था. खाते में 21 हजार रुपये की गेमिंग से जीती गई राशि जमा होने के बाद उसे पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने बैंक को आदेश के तत्काल अनुपालन के लिए संबंधित शाखा को सूचित करने के निर्देश भी दिए. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी को साइबर अपराध की जांच के दौरान बैंक खाते फ्रीज करने का अधिकार है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल आवश्यक सावधानी और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए. किसी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता फ्रीज करने के गंभीर परिणाम होते हैं. इससे उसकी कमाई, आजीविका और गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर असर पड़ता है.

अदालत ने कहा कि जब विवादित राशि की पहचान हो चुकी है तो पूरे खाते को फ्रीज करने के बजाय उस राशि पर लियन लगाया जाना अधिक उचित अंतरिम उपाय है. जांच एजेंसी को व्यापक फ्रीज का आदेश देने से पहले संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देने और कार्रवाई के कारण स्पष्ट करने चाहिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के साइबर अपराध में शामिल होने या उसकी जानकारी होने का कोई आरोप नहीं है. संभव है कि वह अनजाने में उस राशि का प्राप्तकर्ता बना हो.