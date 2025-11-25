ETV Bharat / state

लुहरी विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्ती, हाईकोर्ट ने दिए लीगल एक्शन के आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) की लुहरी परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्ती की है. हाईकोर्ट ने लुहरी परियोजना के फेज वन के निर्माण में बाधा डालने वालों पर कानूनी एक्शन के आदेश जारी किए हैं.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रामपुर के एसडीएम को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि कि मौके पर चल रहा निर्माण कार्य रुकने न पाए. मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. अदालत ने कहा कि प्रभावितों के लिए मुआवजे या उन्हें हुए किसी नुकसान का आकलन बाद में किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने कहा कि लुहरी विद्युत परियोजना जैसे महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम रुकना नहीं चाहिए. हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसे प्रोजेक्ट टाइम बाउंड होते हैं और उनका कार्य जारी रहना चाहिए.

मामले में हाईकोर्ट को बताया गया था कि स्थानीय लोग लुहरी परियोजना के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को साइट पर काम नहीं करने दे रहे हैं. ऐसे में निर्माण कार्य में तरह-तरह की रुकावटें आ रही हैं. अदालत को बताया गया कि सारा निर्माण कार्य आईआईटी रूडक़ी की रिपोर्ट के अनुसार किया जा रहा है. साथ ही निर्माण कार्य के लिए बताई गई सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं.

उल्लेखनीय है कि ऊपरी शिमला के रामपुर सब डिविजन के तहत नरोला गांव में लुहरी विद्युत परियोजना फेज वन का निर्माण कार्य किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है. निर्माण कार्य में अवैज्ञानिक तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है. इस पर हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी.