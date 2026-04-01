पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, अधिसूचना दरकिनार, तय समय में चुनाव करवाने के आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनावों के लिए रोस्टर को 7 अप्रैल तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 10:35 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने 13 फरवरी 2026 के बाद ग्राम पंचायतों के सृजन, विभाजन, पुनर्गठन और परिसीमन से संबंधित जारी अधिसूचनाओं को नजरअंदाज किया है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि 13 फरवरी 2026 के बाद पंचायतों के पुनर्गठन का मसौदा अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें अधिनियमों और नियमों का विधिवत पालन नहीं किया गया. इसके बावजूद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जो नियमों के विपरीत है. ऐसे में इन परिवर्तनों को चुनाव प्रक्रिया का आधार नहीं माना जा सकता.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव पूर्व में मौजूद परिसीमन और पंचायत संरचना के आधार पर ही कराए जाएं. साथ ही, चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण और रोस्टर तैयार करते समय भी इन अवैध पुनर्गठन प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया जाए. हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे मामले जहां पंचायतों का सृजन, विभाजन या पुनर्गठन 13 फरवरी 2026 से पहले अधिसूचित हुआ था और संबंधित नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए परिसीमन किया गया था, उन्हें मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा.
7 अप्रैल तक जारी किया जाए रोस्टर
हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए अभी रोस्टर जारी नहीं हुआ है. ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनावों के लिए रोस्टर को अंतिम रूप देकर 7 अप्रैल 2026 तक प्रकाशित किया जाए. इसके बाद राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवानी होगी. अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों की तत्कालिकता को देखते हुए पंचायतों के सृजन, पुनर्गठन और परिसीमन की वैधता से जुड़े अन्य मुद्दों पर अभी फैसला नहीं दिया गया है. इन मामलों को भविष्य में दायर होने वाली याचिकाओं में सुनवाई के लिए खुला रखा गया है.
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