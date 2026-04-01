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पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, अधिसूचना दरकिनार, तय समय में चुनाव करवाने के आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने 13 फरवरी 2026 के बाद ग्राम पंचायतों के सृजन, विभाजन, पुनर्गठन और परिसीमन से संबंधित जारी अधिसूचनाओं को नजरअंदाज किया है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि 13 फरवरी 2026 के बाद पंचायतों के पुनर्गठन का मसौदा अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें अधिनियमों और नियमों का विधिवत पालन नहीं किया गया. इसके बावजूद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जो नियमों के विपरीत है. ऐसे में इन परिवर्तनों को चुनाव प्रक्रिया का आधार नहीं माना जा सकता.

कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव पूर्व में मौजूद परिसीमन और पंचायत संरचना के आधार पर ही कराए जाएं. साथ ही, चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण और रोस्टर तैयार करते समय भी इन अवैध पुनर्गठन प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया जाए. हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे मामले जहां पंचायतों का सृजन, विभाजन या पुनर्गठन 13 फरवरी 2026 से पहले अधिसूचित हुआ था और संबंधित नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए परिसीमन किया गया था, उन्हें मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा.

7 अप्रैल तक जारी किया जाए रोस्टर