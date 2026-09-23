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जूनियर कर्मी से कम नहीं हो सकता एक ही ग्रेड में समान काम कर रहे सीनियर अफसर का वेतन, हाईकोर्ट का अहम फैसला

जब दो अधिकारी समान ग्रेड में हैं और समान कार्य कर रहे हैं, तो वरिष्ठ को कनिष्ठ से कम वेतन देना अवैध: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 9:53 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही ग्रेड में समान कार्य कर रहे किसी सीनियर अधिकारी का वेतन उसके जूनियर कर्मचारी से कम नहीं हो सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही उस जूनियर कर्मचारी को संवैधानिक आरक्षण नियमों के तहत समय से पहले प्रमोशन क्यों न मिल गई हो, फिर भी एकसमान काम कर रहे सीनियर अफसर का वेतन उससे कम नहीं हो सकता.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज ने इस मामले में याचिकाकर्ता दिलबाग राय सेतिया की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को दोबारा से सीनियोरिटी लिस्ट तैयार करने के आदेश जारी किए. साथ ही सीनियर अधिकारी के वेतन को जूनियर कर्मचारियों के बराबर करने का आदेश भी दिया है.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता दिलबाग राय सेतिया को 7 फरवरी 1973 को बतौर सेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया था. बाद में उनका पदनाम जूनियर इंजीनियर (सिविल) कर दिया गया था. जूनियर इंजीनियर की अंतिम सीनियोरिटी सूची में उनका नाम वरिष्ठता क्रमांक 465 पर था. वहीं उनके कुछ कनिष्ठ सहयोगी अक्टूबर 1973 में नियुक्त हुए थे और सीनियोरिटी लिस्ट में उनसे काफी पीछे थे.

चूंकि ये कनिष्ठ कर्मचारी अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित थे, इसलिए आरक्षण नियमों के तहत उन्हें 27 मई 1998 को ही असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोट कर दिया गया. दूसरी तरफ सामान्य श्रेणी से संबंध होने के कारण याचिकाकर्ता दिलबाग राय सेतिया को 5 अप्रैल 2006 को असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियमित प्रमोशन मिली. ऐसे में दिलबाग राय के जूनियर उनसे अधिक वेतन पा रहे थे.

राज्य सरकार ने इस विसंगति को ठीक करने से मना कर दिया था. मामला अदालत में आया तो हाईकोर्ट ने इसकी की कानूनी व्याख्या करते हुए सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया. इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सामान्य श्रेणी का कोई वरिष्ठ कर्मचारी आरक्षित श्रेणी के कनिष्ठ कर्मचारी के बाद लेकिन उससे अगली प्रमोशन मिलने से पहले उच्च पद (प्रमोशनल लेवल) पर पहुंच जाता है तो वह उच्च पद पर भी अपने जूनियर से सीनियर ही माना जाएगा. प्रमोशन मिलते ही वह अपनी मूल सीनियोरिटी वापस पा लेता है.

हाईकोर्ट ने कहा कि जब दो अधिकारी एक ही ग्रेड में हैं और समान कार्य कर रहे हैं, तो वरिष्ठ को कनिष्ठ से कम वेतन देना पूरी तरह से अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के वित्त विभाग की यह दलील मान्य नहीं है कि आरक्षण रोस्टर के कारण वेतन संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया.

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