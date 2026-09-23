ETV Bharat / state

जूनियर कर्मी से कम नहीं हो सकता एक ही ग्रेड में समान काम कर रहे सीनियर अफसर का वेतन, हाईकोर्ट का अहम फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही ग्रेड में समान कार्य कर रहे किसी सीनियर अधिकारी का वेतन उसके जूनियर कर्मचारी से कम नहीं हो सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही उस जूनियर कर्मचारी को संवैधानिक आरक्षण नियमों के तहत समय से पहले प्रमोशन क्यों न मिल गई हो, फिर भी एकसमान काम कर रहे सीनियर अफसर का वेतन उससे कम नहीं हो सकता.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज ने इस मामले में याचिकाकर्ता दिलबाग राय सेतिया की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को दोबारा से सीनियोरिटी लिस्ट तैयार करने के आदेश जारी किए. साथ ही सीनियर अधिकारी के वेतन को जूनियर कर्मचारियों के बराबर करने का आदेश भी दिया है.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता दिलबाग राय सेतिया को 7 फरवरी 1973 को बतौर सेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया था. बाद में उनका पदनाम जूनियर इंजीनियर (सिविल) कर दिया गया था. जूनियर इंजीनियर की अंतिम सीनियोरिटी सूची में उनका नाम वरिष्ठता क्रमांक 465 पर था. वहीं उनके कुछ कनिष्ठ सहयोगी अक्टूबर 1973 में नियुक्त हुए थे और सीनियोरिटी लिस्ट में उनसे काफी पीछे थे.

चूंकि ये कनिष्ठ कर्मचारी अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित थे, इसलिए आरक्षण नियमों के तहत उन्हें 27 मई 1998 को ही असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोट कर दिया गया. दूसरी तरफ सामान्य श्रेणी से संबंध होने के कारण याचिकाकर्ता दिलबाग राय सेतिया को 5 अप्रैल 2006 को असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियमित प्रमोशन मिली. ऐसे में दिलबाग राय के जूनियर उनसे अधिक वेतन पा रहे थे.