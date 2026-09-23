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री-इवैल्यूएशन में बढ़े अंक पुरानी परीक्षा डेट से ही मान्य होंगे, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, वन मित्र भर्ती उम्मीदवार को राहत

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ द्वारा लगाया गया 5,000 का जुर्माना भी रद्द कर दिया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 9:38 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों और शैक्षणिक योग्यताओं के संदर्भ में एक बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई छात्र या सरकारी नौकरी का उम्मीदवार री-इवैल्यूएशन अथवा इंप्रूवमेंट परीक्षा के जरिए अपने अंकों में सुधार लाता है तो वे बढ़े हुए अंक उसी तारीख से लागू माने जाएंगे, जब अभ्यर्थी ने मूल योग्यता प्राप्त की थी. यानी बढ़े हुए अंक पुरानी परीक्षा की डेट से ही लागू माने जाएंगे.

इस फैसले के साथ ही वन मित्र भर्ती मामले के एक उम्मीदवार को अदालती राहत मिली है. इस तरह अदालत ने सरकारी नौकरियों की भर्ती और शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर एक बड़ा कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किया है. मामले के अनुसार रामपुर वन मंडल की मशनू फॉरेस्ट बीट में वन मित्र के पद की भर्ती से जुड़ा है.

इस मामले में अपीलकर्ता ईशान डोगरा नामक युवक है. ईशान ने वन मित्र के पद के लिए आवेदन किया था. आवेदन करते समय उसने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अप्रैल 2019 का सर्टिफिकेट लगाया था. उसमें ईशान के 500 में से 390 अंक (78 प्रतिशत) दर्ज थे. इसके बाद ईशान ने इंप्रूवमेंट को लेकर परीक्षा दी थी.

अपीलकर्ता ने काउंसिलिंग के समय जून 2019 का नया डिजिटल सर्टिफिकेट पेश किया था. उस सर्टिफिकेट में ईशान के अंक बढ़कर 409 (81.8 प्रतिशत) हो चुके थे. इस आधार पर ईशान डोगरा मेरिट में सबसे ऊपर यानी टॉप पर आ रहा था. चयनित किए गए दूसरे उम्मीदवारों के अंक 79 फीसदी थे.

इससे पहले, एकल पीठ ने ईशान की याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि उसने आवेदन में दूसरे सर्टिफिकेट और सुधार परीक्षा की बात छिपाई, इसलिए वह साफ नीयत से अदालत में नहीं आया. इसके साथ ही एकल पीठ ने उम्मीदवार पर 5,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया था. बाद में खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल की गई.

बैंच ने कहा कि पात्रता की शर्तों में सबूत या सर्टिफिकेट जमा करने के नियमों को बहुत ज्यादा कड़ा या तकनीकी नहीं बनाया जाना चाहिए. खंडपीठ ने पाया कि दोनों ही सर्टिफिकेट एक ही स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किए हैं और उनके असली होने पर कोई विवाद नहीं था. केवल तकनीकी प्रक्रिया के कारण एक योग्य उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जा सकता. खंडपीठ ने ईशान की अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ द्वारा लगाया गया 5,000 का जुर्माना भी रद्द कर दिया.

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