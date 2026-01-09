ETV Bharat / state

हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले करवाने होंगे पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट का अहम फैसला

हिमाचल में पंचायतीराज चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

January 9, 2026

January 9, 2026

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार को पंचायतीराज चुनाव 30 अप्रैल से पहले पूरे करवाने के आदेश जारी किए गए हैं. हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं. याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और उनकी तरफ से पेश एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इस फैसले को बड़ी राहत बताया है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार डिजास्टर एक्ट हवाला देकर पंचायती राज चुनाव को नहीं टाल सकती है.

"हिमाचल में 2020 में पिछले पंचायती राज चुनाव हुए थे. 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होना है. चुनाव से 6 महीने पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे थे कि सरकार चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं दिख रही थी. हमने इसी मंशा पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने 17 नवंबर को पहली बार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस किया था. जिसपर 22 नवंबर को जवाब दिया गया था. इसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में लगा और 6 जनवरी को सुनवाई के बाद दो दिन की विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार और आयोग को आदेश दिया है कि 28 मई तक वोटर लिस्ट, इलेक्शन रोस्टर आदि चुनाव से जुड़ी तमाम प्रक्रिया पूरी करनी होगी." - डिक्कन ठाकुर, याचिकाकर्ता

पंचायत चुनाव में देरी को लेकर दायर की थी याचिका

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी की जा रही है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि 31 जनवरी को पंचायत का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. जबकि कानून है कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव को लेकर तैयारी करना जरूरी है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का केवल एक सेक्शन लगाया गया है. मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया है.

भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायती राज के चुनाव करवाने के सख्त निर्देश दिए, जिसे लेकर अब भाजपा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा कि इस सरकार की कभी भी यह मंशा नहीं रही कि वह पंचायती राज चुनाव करवाए. अगर कांग्रेस सरकार का बस चलता तो वो पंचायत चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देती. उन्होंने हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया. कटवाल ने कहा कि ये फैसला कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने न तो पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया और न ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर गंभीरता दिखाई. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से ये साफ हो गया कि सरकार लोकतंत्र से डर रही थी और चुनी हुई पंचायतों के बिना प्रशासन चलाना चाहती थी.

"हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायती राज विभाग, अर्बन लोकल बॉडी से जुड़े विभाग, जिला उपायुक्त आदि को 28 फरवरी से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है और 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाए जाएं. सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देकर चुनाव नहीं करवा रही थी. सरकार ने पिछले साल आई आपदा की वजह से सड़कों की स्थिति ठीक ना होने का तर्क दिया गया था, साथ ही मार्च में स्कूल की परीक्षाओं की बात कही थी. कोर्ट ने लगभग हर पहलू को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है." - नंदलाल, एडवोकेट

क्यों टाले जा रहे थे पंचायत चुनाव ?

गौरतलब है कि इस माह पंचायत कार्यकाल पूरा हो जाएगा. जिसके चलते पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने थे, लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी पंचायत चुनाव का मुद्दा उठाया गया था. जहां भाजपा ने सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने की मांग की थी. जबकि प्रदेश सरकार का कहना था कि हिमाचल में बरसात में आई आपदा में बहुत सी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी. अभी भी बहुत से ग्रामीण इलाकों के साथ संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है, ऐसे में पंचायत चुनाव करवाना संभव नहीं है. मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट ने पंचायत चुनाव करवाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं.

January 9, 2026

HIMACHAL HIGH COURT
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION UPDATE
HIMACHAL PANCHAYAT RAJ ELECTIONS
HP PANCHAYAT ELECTION DATE
HC VERDICT ON HP PANCHAYAT ELECTION

