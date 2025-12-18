ETV Bharat / state

शिमला के लोअर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम को एक्शन की छूट, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के लोअर बाजार में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए नगर निगम प्रशासन को छूट दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम शिमला प्रशासन को न केवल अतिक्रमण करने वाले तहबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, बल्कि जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन पर भी एक्शन का अधिकार है. हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को भी अतिक्रमण हटाने के लिए एमसी शिमला की सहायता करने के आदेश जारी किए हैं. अदालत ने कहा कि पुलिस अफसरों का यह कर्तव्य है कि वे नगर निगम को शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने में सहायता करें.

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ को बताया गया कि लोअर बाजार में रास्ते पर अतिक्रमण करने में न केवल तहबाजारी बल्कि दुकानदार भी मिलीभगत में शामिल हैं. दुकानदार कुछ लोगों को अपनी दुकानों के सामने बैठने की अनुमति दे रहे हैं. यही नहीं, दुकानदार उनसे अनौपचारिक रूप से ऐसी रकम भी वसूल रहे हैं, जिसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता. खंडपीठ ने कहा कि अदालत ने पहले ही दुकानों के सामने अतिक्रमणकारियों की तरफ से पैदा बाधाओं के खिलाफ आवश्यक निर्देश जारी किए थे. साथ ही एमसी शिमला को पुलिस सहायता लेने की भी छूट दी थी.

हाईकोर्ट को बताया गया कि शिमला के लोअर बाजार में इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान दमकल विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जलापूर्ति दल के साथ सीटीओ चौक से लोअर बाजार होते हुए शेर-ए-पंजाब तक मॉक ड्रिल की थी. मॉक ड्रिल के दौरान पाया गया था कि कुछ दुकानदारों ने अपना सामान जल निकासी वाली नालियों पर रखा है. साथ ही नालियों पर अपनी दुकानों के सामने कपड़े टांग दिए गए थे. मॉक ड्रिल में वाहन गुजरने के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने शामियाने लगा रखे थे. सड़क पर कई तहबाजारियों ने अपना सामान जल निकासी नाली और सड़क किनारे बेचने के लिए रख दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाला है. लोअर बाजार में फुटपाथ भी नहीं है. इस कारण आम जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में आपातकालीन वाहनों के आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है. यहां लोअर बाजार में लकड़ी से बनी इमारतें हैं जो 150 वर्ष से अधिक पुरानी हैं.