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कर्मियों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना काम भी मिलेगा पूरा वेतन, कर्मचारी को नहीं दे सकते विभागीय गलती की सजा

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से जुड़े एक मामले में लेबर कोर्ट से उनके हक में आए फैसले को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बैंच, डबल बैंच के बाद सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी, लेकिन अंत में न्याय कर्मचारियों के हक में हुआ. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी वर्ग के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है.

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर विभाग की गलती या लंबी कानूनी लड़ाई की वजह से किसी सफल कर्मचारी को नौकरी पर वापस लेने में देरी की जाती है तो उस इंतजार की अवधि का पूरा वेतन पाना कर्मचारी का कानूनी हक है. भले ही इस दौरान कर्मचारी ने वास्तव में कोई काम न किया हो.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एक मामले में जलशक्ति विभाग डलहौजी की ओर से दायर चार अपीलों को खारिज करते हुए यह बड़ा आदेश जारी किया. यह मामला विभाग में दैनिक वेतन भोगी बेलदार अमर सिंह और उनके साथियों से जुड़ा है. बेलदार अमर सिंह व उनके साथियों को वर्ष 2000 में नौकरी से निकाल दिया गया था. मामला श्रम अदालत में गया तो वहां से मई 2013 में लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया. लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में बेलदार अमर सिंह व अन्यों को तुरंत बहाल करने के आदेश जारी किए थे. लेबर कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने मानने के बजाय पहले सिंगल जज, फिर डिवीजन बेंच और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी.