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महिला वैज्ञानिक के मैटरनिटी लीव का आवेदन करते ही विभाग ने खत्म की सेवाएं, हाईकोर्ट ने दिए तुरंत बहाली के आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला वैज्ञानिक डॉ. आईना शर्मा की सेवा समाप्ति से जुड़े आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत पद पर बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं. दरअसल, डॉ. आईना शर्मा को 14 मार्च 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में साइंटिस्ट-बी (मेडिकल)के पद पर नियुक्ति मिली थी. आरंभ में ये नियुक्ति एक साल के लिए थी, लेकिन बाद में इसे 31 मार्च 2027 तक किया गया.

इसी बीच, डॉ. आईना शर्मा ने मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया. उन्होंने 4 अगस्त 2026 को मैटरनिटी लीव पर जाने का आवेदन दिया था. उधर, आवेदन के तीन दिन बाद ही विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए. डॉ. आईना शर्मा ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने आईना शर्मा की सेवा समाप्ति के आदेश पर न केवल अंतरिम रोक लगाई बल्कि उन्हें तुरंत पद पर बहाल करने और काम जारी रखने के निर्देश भी दिए.

डॉ. आईना शर्मा की तरफ से मामले में रिट याचिका दाखिल की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने ये आदेश पारित किए. यही नहीं, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार व अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को तय की है. मामले के अनुसार डॉ. आईना शर्मा को 14 मार्च 2024 को जारी एक विज्ञापन के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की तरफ से वित्त पोषित वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी योजना में साइंटिस्ट-बी (मेडिकल) के पद पर नियुक्त किया गया था. शुरुआत में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए थी. बाद में अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने 4 अगस्त 2026 को विभाग में मातृत्व लाभ के लिए आवेदन किया. इसके ठीक तीन दिन बाद, यानी 7 अगस्त 2026 को विभाग ने एक आदेश जारी कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं.