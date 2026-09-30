भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड गेज रेल लाइन मामला, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी भूमि अधिग्रहण की सारी अधिसूचनाएं
हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा सरकार बिना किसी ठोस लिखित कारण के अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना को बार-बार नहीं बढ़ा सकती.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 8:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण वाली सारी अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अधिग्रहण की समय-सीमा बढ़ाए जाने की मनमानी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि सरकार बिना किसी ठोस लिखित कारण के अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना को बार-बार नहीं बढ़ा सकती.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने इस मामले में कुलदीप ठाकुर व अन्य द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार की अधिसूचनाओं को अवैध करार देकर रद्द कर दिया है. यह मामला बिलासपुर जिला की सदर तहसील के तहत आने वाले गांवों ऊपरी भटेर, बरमाणा और खतेर से जुड़ा है. इन गांवों के किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि और मकानों को भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अधिगृहीत किया जा रहा था.
सरकार ने भूमि अधिग्रहण, कानून के तहत 29 मार्च 2023 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी. कानून के अनुसार इसके 12 महीने के भीतर अंतिम घोषणा होनी अनिवार्य थी. राज्य सरकार इस बारे में अंतिम घोषणा करने में नाकाम रही और तीन बार (16 मार्च 2024, 24 मार्च 2025 और 25 मार्च 2026) इसकी समय-सीमा बढ़ा दी. अधिसूचनाओं में देरी का कारण केवल अपरिहार्य प्रशासनिक परिस्थितियां (एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी सरकमसटांसिज) बताया गया था.
हाईकोर्ट के आदेश पर जब अदालत में सरकारी फाइलें पेश की गई तो सरकार ने यह स्वीकार किया कि फाइलों में भी देरी का कोई वास्तविक कारण या ब्यौरा दर्ज नहीं था. अदालत ने अधिनियम की धारा 19(7) के तीसरे प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि समय-सीमा बढ़ाने के फैसले के पीछे के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना, अधिसूचित करना और संबंधित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य नियम है.
हाईकोर्ट ने कहा कि कारण बताए बिना केवल प्रशासनिक परिस्थितियों का हवाला देना एक बहाना मात्र है और इसे कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सकता. सरकार की इस लापरवाही के कारण किसान अपनी ही जमीन पर कोई नया विकास कार्य नहीं कर पा रहे थे. अदालत ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 29 मार्च 2023 की प्रारंभिक अधिसूचना और समय बढ़ाने वाली तीनों अधिसूचनाओं को कानूनन गलत ठहराते हुए पूरी तरह रद्द कर दिया है.
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