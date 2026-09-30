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भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड गेज रेल लाइन मामला, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी भूमि अधिग्रहण की सारी अधिसूचनाएं

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण वाली सारी अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अधिग्रहण की समय-सीमा बढ़ाए जाने की मनमानी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि सरकार बिना किसी ठोस लिखित कारण के अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना को बार-बार नहीं बढ़ा सकती.