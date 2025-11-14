Bihar Election Results 2025

JBT टीचर्स के चयन से जुड़ा रिकॉर्ड अदालत में पेश करे सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

जेबीटी टीचर्स के 1161 पदों को लेकर जारी भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम की घोषणा करने पर रोक लगी हुई है.

Himachal JBT Teachers Recruitment Controversy
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 8:42 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी टीचर्स के चयन से जुड़ा रिकॉर्ड अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने 28 फरवरी के आदेशानुसार शिक्षा विभाग की तरफ से 14 नवंबर 2024 को जेबीटी टीचर्स के 1161 पदों को बैचवाइज भरने को लेकर जारी भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम की घोषणा करने पर रोक लगा रखी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने भर्ती नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आदेश दिए थे कि शिक्षा विभाग काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना तैयार नहीं किया जाएगा.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स (JBT) के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार, इन पदों पर सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से 50 प्रतिशत और संबंधित जिले के प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक के माध्यम से बैच वार आधार पर 50 प्रतिशत के माध्यम से भरा जाना आवश्यक है. वहीं, शिक्षा विभाग ने बैच वाइज कोटे में शारीरिक रूप से दिव्यांग कोटे के लिए दिए जाने वाले आरक्षण की अनदेखी करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से उक्त श्रेणी के पदों को 100% भरने की प्रक्रिया शुरू की है.

कोर्ट ने आरएंडपी नियमों के खंड 10 का अवलोकन करने के बाद पाया था कि जेबीटी शिक्षक के 50% पदों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना आवश्यक है, जबकि शेष पद 50% संबंधित जिले के प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक के माध्यम से बैच वार आधार पर भरे जाने हैं.

हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि सभी श्रेणियों के पदों को आरएंडपी नियमों के आधार पर भरा जाना है, इसलिए शारीरिक रूप से विकलांगों की श्रेणी में उपलब्ध पद को भी आरएंडपी नियमों के अनुसार भरा जाना आवश्यक है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया था कि इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत जेबीटी के नियमित पदों पर नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग के लिए जो उम्मीदवारों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया अमल में लायी है, वह आरएंडपी नियमों के अनुसार नहीं है. ऐसे में अदालत ने सरकार से रिकॉर्ड पेश करने को कहा है.

