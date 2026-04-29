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CBSE स्कूलों में टीचर नियुक्ति मामला: ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट की ओर से दायर याचिका ख़ारिज

शिमला: हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूलों में टीचर नियुक्ति के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट की ओर से दायर याचिका को हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है. ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट ने CBSE स्कूलों में पढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए चयन परीक्षा से गुजरने के निर्णय को चुनौती दी थी. इस पर मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने मामला विचाराधीन रहने तक चयन परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी.

परीक्षा परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट की रोक

मामले पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी. अध्यापक संगठनों के ज्वाइंट फ्रंट की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर नियुक्ति परीक्षा के परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को CBSE स्कूलों में नियुक्ति के लिए करवाई जा रही परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी थी. फिलहाल यह परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं.