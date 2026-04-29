CBSE स्कूलों में टीचर नियुक्ति मामला: ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट की ओर से दायर याचिका ख़ारिज
ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट ने CBSE स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए चयन परीक्षा से गुजरने के निर्णय को चुनौती दी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 3:21 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूलों में टीचर नियुक्ति के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट की ओर से दायर याचिका को हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है. ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट ने CBSE स्कूलों में पढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए चयन परीक्षा से गुजरने के निर्णय को चुनौती दी थी. इस पर मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने मामला विचाराधीन रहने तक चयन परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी.
परीक्षा परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट की रोक
मामले पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी. अध्यापक संगठनों के ज्वाइंट फ्रंट की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर नियुक्ति परीक्षा के परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को CBSE स्कूलों में नियुक्ति के लिए करवाई जा रही परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी थी. फिलहाल यह परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं.
टीचर्स ज्वाइंट फ्रंट ने परीक्षा प्रक्रिया को दी है चुनौती
टीचर्स ज्वाइंट फ्रंट का तर्क था कि राज्य सरकार ने 134 स्कूलों को CBSE एफिलिएटेड करने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से शिक्षकों को भी कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की गई प्रक्रिया से राज्य में अशांति की स्थिति पैदा होगी. याचिकाकर्ता का तर्क था कि राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अध्यापक कमीशन से चयनित हुए हैं. इन शिक्षकों को कई वर्षों का अनुभव है. बावजूद इसके अध्यापकों को दोबारा चयन प्रक्रिया से गुजरना उचित नहीं है. एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के आधार पर CBSE एफिलिएटेड स्कूलों में नियुक्ति के लिए अध्यापकों का चयन किया जाना गलत होगा. इससे अध्यापकों के मनोबल को नुकसान हो सकता है.
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