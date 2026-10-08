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रेहड़ी-फड़ी वालों को हाईकोर्ट से राहत, वेंडिंग जोन की मांग पर नगर परिषद को 3 सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रामपुर में रेहड़ी-फड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का जीवनयापन करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को फिलहाल राहत प्रदान की है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई या बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने नगर परिषद रामपुर को स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से उठाई गई वेंडिंग जोन और पुनर्वास से जुड़ी मांग पर तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं.

यह आदेश न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता भाग दासी की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए जारी किया. याचिकाकर्ता नगर परिषद रामपुर के वार्ड नंबर पांच के पास रेहड़ी-फड़ी लगाकर आजीविका कमाती हैं. प्रशासन की ओर से कुछ स्ट्रीट वेंडर्स को उनके स्थानों से हटाने के लिए बेदखली के नोटिस जारी किए गए थे. इसके बाद वेंडर्स ने अपनी आजीविका की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया.