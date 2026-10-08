रेहड़ी-फड़ी वालों को हाईकोर्ट से राहत, वेंडिंग जोन की मांग पर नगर परिषद को 3 सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले नगर परिषद के सामने अपनी मांग को लेकर नया और विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:33 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रामपुर में रेहड़ी-फड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का जीवनयापन करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को फिलहाल राहत प्रदान की है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई या बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने नगर परिषद रामपुर को स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से उठाई गई वेंडिंग जोन और पुनर्वास से जुड़ी मांग पर तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं.
यह आदेश न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता भाग दासी की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए जारी किया. याचिकाकर्ता नगर परिषद रामपुर के वार्ड नंबर पांच के पास रेहड़ी-फड़ी लगाकर आजीविका कमाती हैं. प्रशासन की ओर से कुछ स्ट्रीट वेंडर्स को उनके स्थानों से हटाने के लिए बेदखली के नोटिस जारी किए गए थे. इसके बाद वेंडर्स ने अपनी आजीविका की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया.
याचिका में स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 2014 और प्रदेश में लागू संबंधित नियमों का हवाला दिया गया. याचिकाकर्ता की ओर से चौधरी अड्डा से पुराने बस स्टैंड तक के क्षेत्र को वेंडिंग जोन अथवा प्राकृतिक बाजार घोषित करने की मांग अदालत के समक्ष रखी गई थी. याचिका में इस क्षेत्र में रेहड़ी-फड़ी लगाकर आजीविका कमाने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा की मांग की गई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले नगर परिषद रामपुर के समक्ष अपनी मांग को लेकर नया और विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अदालत ने इसके लिए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया है. यानी याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर नगर परिषद के समक्ष अपना विस्तृत प्रतिवेदन देना होगा.
हाईकोर्ट ने नगर परिषद रामपुर को भी इस मामले में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. अदालत के आदेश के मुताबिक, नगर परिषद को याचिकाकर्ता का प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा. हालांकि, नगर परिषद इस मामले में अकेले निर्णय नहीं लेगी. अदालत ने निर्देश दिया है कि निर्णय लेने से पहले लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग उपमंडल रामपुर सहित सभी संबंधित विभागों से उचित परामर्श लिया जाए.
अदालत ने इस दौरान याचिकाकर्ता के हितों को भी संरक्षण दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि जब तक नगर परिषद की ओर से प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक याचिकाकर्ता को उसके वर्तमान स्थान से हटाया नहीं जाएगा. इसके साथ ही उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी.
इस तरह हाईकोर्ट के आदेश से रामपुर में रेहड़ी-फड़ी लगाकर आजीविका कमाने वाली याचिकाकर्ता को फिलहाल राहत मिली है. अब आगे की कार्रवाई नगर परिषद रामपुर के निर्णय पर निर्भर करेगी. नगर परिषद को प्रतिवेदन मिलने के बाद तीन सप्ताह के भीतर संबंधित विभागों से परामर्श कर वेंडिंग जोन और पुनर्वास से जुड़ी मांग पर निर्णय लेना होगा.
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