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हिमाचल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को पीजी अलाउंस देने के आदेश, विशेषज्ञों के साथ भेदभाव पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि वो याचिकाकर्ता डॉक्टर्स को देय तारीख से 7,000 प्रति माह उच्च शिक्षा भत्ता यानी पीजी अलाउंस जारी करे. अदालत ने साफ किया कि प्रशासन के ढुलमुल रवैये या नियमों में संशोधन की देरी के कारण डॉक्टर्स को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता.