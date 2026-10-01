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हिमाचल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को पीजी अलाउंस देने के आदेश, विशेषज्ञों के साथ भेदभाव पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

डॉक्टर्स की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 9:31 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि वो याचिकाकर्ता डॉक्टर्स को देय तारीख से 7,000 प्रति माह उच्च शिक्षा भत्ता यानी पीजी अलाउंस जारी करे. अदालत ने साफ किया कि प्रशासन के ढुलमुल रवैये या नियमों में संशोधन की देरी के कारण डॉक्टर्स को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने विनोद गुप्ता और अन्य डॉक्टर्स की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता डॉक्टर्स स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध और एडहॉक यानी तदर्थ आधार पर भर्ती हुए थे. ये डॉक्टर्स बाद में नियमित किए गए थे. सरकार की वर्ष 2019 की पोस्ट ग्रेजुएट नीति के तहत राज्य सरकार ने खुद इन डॉक्टरों को एम्स ऋषिकेष से जेरियाट्रिक्स (बुजुर्गों का इलाज) और इमरजेंसी मेडिसिन जैसी स्पेशेलाइजेशन में एमडी डिग्री करने के लिए प्रायोजित यानी स्पॉन्सर किया था.

पढ़ाई पूरी कर जब ये डॉक्टर वापस लौटे, तो इन्हें विभाग में स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के रूप में तैनात किया गया. इसके बाद डॉक्टरों ने वर्ष 2013 के सरकारी नोटिफिकेशन के आधार पर 7,000 महीने के उच्च शिक्षा भत्ते यानी पीजी अलाउंस की मांग की. डॉक्टर्स की इस मांग को राज्य सरकार ने यह कहकर टाल दिया कि ये दोनों स्पेशलिटीज स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2012 के आरएंडपी यानी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन नियमों के परिशिष्ट-ए में शामिल नहीं हैं. सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी पल्मनरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में एमडी करने वाले कुछ अन्य डॉक्टरों को यह भत्ता जारी किया था, जबकि उनकी स्पेशलिटीज भी नियमों की लिस्ट में शामिल नहीं थीं.

इस दोहरे रवैये पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार ने खुद इन डॉक्टरों को इन विशेष कोर्सेज के लिए स्पॉन्सर किया और वापस आने पर स्पेशलिस्ट के तौर पर तैनात किया तो यह तार्किक रूप से माना जाएगा कि सरकार ने इन विधाओं को स्वीकार कर लिया है. नियमों में औपचारिक संशोधन बाकी होने का बहाना बनाकर लाभ को नहीं रोका जा सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता भी अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तरह ही जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और उनके पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उनके साथ इस अलाउंस को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता.

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