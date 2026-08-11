शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में देरी का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और DC शिमला से मांगा जवाब
31 मई 2026 को पंचायती राज चुनाव के नतीजे घोषित होने के ढाई महीने बाद भी शिमला जिला परिषद को नहीं मिला अध्यक्ष-उपाध्यक्ष.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 12:39 PM IST
शिमला: जिला शिमला में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी के मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई की. जिला परिषद सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस डीसी शिमला और चीफ सेक्रेट्री के जरिए राज्य सरकार को भेजा गया है. अदालत ने प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई से पहले जवाब दायर करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को होगी.
राज्य सरकार को नोटिस जारी
हिमाचल हाईकोर्ट में भाजपा समर्थित शिमला जिला परिषद सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर अदालत ने ये अंतरिम आदेश जारी किए हैं. याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता नंद लाल ठाकुर ने बताया कि अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए डीसी शिमला और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल के जरिए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं. अधिवक्ता नंद लाल ठाकुर ने बताया कि अदालत ने सरकार से पूछा है कि शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी क्यों हो रही है? साथ ही, अदालत ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं.
ढाई महीने बाद भी नहीं हुआ अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के नतीजे 31 मई 2026 को घोषित हो गए थे. इसके बाद से अब तक शिमला में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है. 31 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद 6 जून को शिमला जिला परिषद के 25 सदस्यों ने डीसी ऑफिस शिमला में पद की शपथ ले ली थी. इसके बाद से लगातार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बैठक बुलाने का इंतजार बना हुआ है. हालांकि डीसी शिमला की ओर से बीते 3 अगस्त को अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में एक भी जिला परिषद सदस्य नहीं पहुंचा. ऐसे में पंचायती राज चुनाव के नतीजे सामने आने के करीब ढाई महीने बाद भी शिमला में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया है.