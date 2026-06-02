यूएस क्लब गेट को तोड़ने को हिमाचल हाईकोर्ट ने बताया ड्रास्टिक एक्शन, राज्य सरकार और MC शिमला को भेजा नोटिस
अदालत ने कहा कि यूएस क्लब गेट को उसी डिजाइन और स्वरूप में दोबारा स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 12:40 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक यूएस क्लब के गेट को तोड़े जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका के रूप में दायर करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने सड़क के चौड़ीकरण के लिए पुराने गेट को हटाए जाने पर टिप्पणी करते हुए डेरास्टिक ऐक्शन बताया. अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिमला नगर निगम से जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होनी है.
हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पाया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रतिष्ठित यूएस क्लब गेट को गिरा दिया गया है. अदालत को अवगत कराया गया कि लकड़ी और पत्थर से निर्मित तथा स्लेट की छत वाला यह गेट ऐतिहासिक रिज मैदान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है. अदालत ने कहा कि इसे एक विरासत संरचना माना जा सकता है. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए इस संरचना को हटाना अगर आवश्यक था तो इसके विभिन्न हिस्सों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए था. अदालत ने यह भी कहा कि गेट को उसी डिजाइन और स्वरूप में दोबारा स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता था जैसा पहले था.
गौरतलब है कि यूएस क्लब और इस ऐतिहासिक गेट को 1844 में बनाया गया था. पुरानी शैली में बना ये गेट लंबे समय से इस क्लब में लैंडमार्क रहा है. अब शहर में सड़क चौड़ीकरण के लिए गेट को हटाया गया तो समाचार पत्रों में छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की. अब मामले में अदालत ने लोक निर्माण विभाग के सचिव तथा नगर निगम शिमला के आयुक्त को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इस कार्रवाई के पीछे क्या कारण रहे, इसकी जानकारी सहित रिपोर्ट देने के लिए कहा है.