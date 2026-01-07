ETV Bharat / state

शिमला MC मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई हुई. हिमाचल हाईकोर्ट में MC शिमला के मेयर का कार्यकाल 5 साल करने को लेकर ले गए अध्यादेश को चुनौती दी गई है. मामले में याचिकाकर्ता ने स्टेट की ओर से दिए गए जवाब पर रिप्लाई फाइल किया. हाईकोर्ट में वादी पक्ष की ओर से दलील पेश की गई है कि अध्यादेश की अवधि खत्म हो गई है. ऐसे में पुराने एक्ट के अनुसार चुनाव होने चाहिए. इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अब इस जनहित याचिका पर 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में शीतकालीन छुट्टियों के चलते छुट्टियां खत्म होने के तुरंत बाद सुनवाई निर्धारित करने के आदेश जारी किए गए हैं. मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

'अध्यादेश की अवधि खत्म, मेयर का कार्यकाल ढाई साल से ज्यादा नहीं'

अदालत में आज याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए रिप्लाई में दलील दी गई है कि शिमला नगर निगम के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर ले गए अध्यादेश की अवधि खत्म हो गई है. ऐसे में MC शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई कानून मौजूद नहीं है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुधीर ठाकुर कहते हैं कि "विधानसभा के पटल पर रखे जाने के बाद 42 दिन के भीतर अध्यादेश कानूनी तौर पर समाप्त हो जाता है. ये अवधि पूरी हो चुकी है और मेयर के कार्यकाल को अढ़ाई वर्षों से अधिक करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है." उन्होंने कहा कि न्यायालय के सामने भी उन्होंने अपनी दलील रखी है और अदालत ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. सुधीर ठाकुर का कहना है कि पुराने एक्ट के तहत MC शिमला मेयर का कार्यकाल 14 नवंबर 2025 को पूरा हो चुका है. ऐसे में नगर निगम को शहर विकास विभाग द्वारा पहले जारी किए गए नोटिस के तहत चुनाव करवाने होंगे.

'राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया है संशोधित विधेयक'