शिमला MC मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अध्यादेश की अवधि खत्म हो चुकी है, इसलिए पुराने एक्ट के मुताबिक चुनाव होने चाहिए.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 10:12 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई हुई. हिमाचल हाईकोर्ट में MC शिमला के मेयर का कार्यकाल 5 साल करने को लेकर ले गए अध्यादेश को चुनौती दी गई है. मामले में याचिकाकर्ता ने स्टेट की ओर से दिए गए जवाब पर रिप्लाई फाइल किया. हाईकोर्ट में वादी पक्ष की ओर से दलील पेश की गई है कि अध्यादेश की अवधि खत्म हो गई है. ऐसे में पुराने एक्ट के अनुसार चुनाव होने चाहिए. इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अब इस जनहित याचिका पर 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में शीतकालीन छुट्टियों के चलते छुट्टियां खत्म होने के तुरंत बाद सुनवाई निर्धारित करने के आदेश जारी किए गए हैं. मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

'अध्यादेश की अवधि खत्म, मेयर का कार्यकाल ढाई साल से ज्यादा नहीं'

अदालत में आज याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए रिप्लाई में दलील दी गई है कि शिमला नगर निगम के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर ले गए अध्यादेश की अवधि खत्म हो गई है. ऐसे में MC शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई कानून मौजूद नहीं है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुधीर ठाकुर कहते हैं कि "विधानसभा के पटल पर रखे जाने के बाद 42 दिन के भीतर अध्यादेश कानूनी तौर पर समाप्त हो जाता है. ये अवधि पूरी हो चुकी है और मेयर के कार्यकाल को अढ़ाई वर्षों से अधिक करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है." उन्होंने कहा कि न्यायालय के सामने भी उन्होंने अपनी दलील रखी है और अदालत ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. सुधीर ठाकुर का कहना है कि पुराने एक्ट के तहत MC शिमला मेयर का कार्यकाल 14 नवंबर 2025 को पूरा हो चुका है. ऐसे में नगर निगम को शहर विकास विभाग द्वारा पहले जारी किए गए नोटिस के तहत चुनाव करवाने होंगे.

'राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया है संशोधित विधेयक'

वहीं, इस मामले पर सरकार की ओर से कहा गया है कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाया गया अध्यादेश व्यवस्था के अनुसार 6 महीने के भीतर विधानसभा के समक्ष पेश कर दिया गया था. इस मामले पर विधानसभा से नया विधेयक पारित हो चुका है. अब नए कानून को राज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है. सरकार की दलील है कि मौजूदा परिस्थिति में ये याचिका अब मान्य नहीं रह गई है. वहीं, याचिकाकर्ताओं का आर्गुमेंट है कि अभी विधानसभा से पारित संशोधन को लोकभवन से मंजूरी नहीं मिली है अतः स्थिति बदली नहीं है.

हिमाचल सरकार के अध्यादेश को दी गई है चुनौती, 3 भाजपा पार्षद भी वादी

शिमला नगर निगम में मेयर का कार्यकाल 5 साल किए जाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया था. इसे अधिवक्ता अंजली सोनी वर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इसके बाद मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने भी वादी बनाने का आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. मामले में राज्य सरकार के शहरी विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग और शिमला एमसी मेयर सुरेंद्र चौहान को पार्टी बनाया गया है.

