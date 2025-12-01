ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद मामले में आज अहम दिन, वक्फ बोर्ड की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, हाईकोर्ट करेगा फैसला

शिमला: देश भर में चर्चित संजौली मस्जिद मामले में आज कानूनी रूप से अहम दिन है. शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में बनी मस्जिद को नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत सहित जिला अदालत अवैध घोषित कर गिराने का आदेश दे चुकी है. एमसी शिमला की कमिश्नर कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है. वक्फ बोर्ड की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट आज इसका फैसला करेगा.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर एमसी कोर्ट शिमला के फैसले को चुनौती दी है. पिछले शुक्रवार को इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की है. इस मामले में 30 अक्टूबर को शिमला की जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए हुए हैं. जिला अदालत ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश जारी किए हुए हैं. ये मस्जिद लंबे अरसे से विवादों के केंद्र में रही है.

वक्फ बोर्ड की दलील है कि जमीन वक्फ की है, लेकिन वो कागजात पेश नहीं कर पाए थे. हिमाचल हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड को मेंटेनेबिलिटी को लेकर दलील पेश करने को कहा था. उस समय याचिकाकर्ता ने कुछ समय की मांग की, जिस पर अदालत ने आज यानी पहली दिसंबर को सुनवाई तय की थी. आज इस मामले में अहम दिन है. अगर वक्फ बोर्ड याचिका के मेंटेनेबल होने के पक्ष में दलील पेश कर अदालत को संतुष्ट कर पाया तो मामले में आगे सुनवाई संभव है.