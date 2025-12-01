संजौली मस्जिद मामले में आज अहम दिन, वक्फ बोर्ड की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, हाईकोर्ट करेगा फैसला
संजौली मस्जिद विवाद लंबे समय से जारी है. जिससे संजौली में तनाव की स्थिति बनी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 10:09 AM IST
शिमला: देश भर में चर्चित संजौली मस्जिद मामले में आज कानूनी रूप से अहम दिन है. शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में बनी मस्जिद को नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत सहित जिला अदालत अवैध घोषित कर गिराने का आदेश दे चुकी है. एमसी शिमला की कमिश्नर कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है. वक्फ बोर्ड की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट आज इसका फैसला करेगा.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर एमसी कोर्ट शिमला के फैसले को चुनौती दी है. पिछले शुक्रवार को इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की है. इस मामले में 30 अक्टूबर को शिमला की जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए हुए हैं. जिला अदालत ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश जारी किए हुए हैं. ये मस्जिद लंबे अरसे से विवादों के केंद्र में रही है.
वक्फ बोर्ड की दलील है कि जमीन वक्फ की है, लेकिन वो कागजात पेश नहीं कर पाए थे. हिमाचल हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड को मेंटेनेबिलिटी को लेकर दलील पेश करने को कहा था. उस समय याचिकाकर्ता ने कुछ समय की मांग की, जिस पर अदालत ने आज यानी पहली दिसंबर को सुनवाई तय की थी. आज इस मामले में अहम दिन है. अगर वक्फ बोर्ड याचिका के मेंटेनेबल होने के पक्ष में दलील पेश कर अदालत को संतुष्ट कर पाया तो मामले में आगे सुनवाई संभव है.
इलाके में तनाव का माहौल
विवादित मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं. हिंदू संघर्ष समिति ने आमरण अनशन भी किया था. उस पर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन इसी बीच एक शख्स ने विवादित मस्जिद में नमाज पढ़ डाली. इससे नाराज हिंदू संघर्ष समिति ने बैठक का बहिष्कार किया. हिंदू संगठनों का कहना है कि जब एमसी कोर्ट व जिला अदालत ने मस्जिद को अवैध बताकर उसे ढहाने के आदेश जारी कर दिए हैं तो प्रशासन क्यों ढील बरत रहा है. न तो प्रशासन ने बिजली-पानी का कनेक्शन काटा है और न ही अवैध ढांचा गिराने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की है.
उल्लेखनीय है कि ये मामला हिमाचल विधानसभा में भी गूंजा था और सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले में एमसी प्रशासन को घेरा था. कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि ये जमीन सरकारी है और इस पर बना ढांचा अवैध है. इस विवाद में संजौली में भारी विरोध प्रदर्शन हो चुका है. फिलहाल, अब मस्जिद को लेकर विवाद हिमाचल हाईकोर्ट में है और आज इसे लेकर अहम सुनवाई है.